Joel Kinnaman svela il suo futuro nel DCU: tornerà nei panni di Rick Flag?

L'attore, dopo essere apparso nel primo Suicide Squad e nel sequel di James Gunn, è tornato per un breve cameo nella seconda stagione di Peacemaker, ma quale sarà il suo futuro nel DCU?

Nel corso di una nuova intervista, Joel Kinnaman ha parlato delle possibilità del suo ritorno nei panni di Rick Flag Jr. nel DC Universe di James Gunn, dopo essere apparso brevemente nella seconda stagione di Peacemaker.

Il personaggio interpretato dall'attore è morto nella timeline principale del DCU, quindi la probabilità di rivederlo nel ruolo è molto bassa, anche se tutto può succedere, specialmente nel mondo dei cinecomics.

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Joel Kinnaman sul ritorno nei panni di Rick Flag Jr.

Kinnaman ha ammesso che non crede che rivedremo la sua interpretazione di Flag Jr. nell'universo cinematografico DC di James Gunn.

"Sì, direi di sì", ha dichiarato l'attore a Screen Rant quando gli è stato chiesto se la seconda stagione di Peacemaker fosse stata l'ultima volta in cui avremmo visto il suo personaggio. "Un universo alternativo, il Rick "dai modi gentili", come lo chiamavamo io e James".

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La storia di Rick Flag Jr. nell'universo DC

Rick Flag è stato uno dei soli quattro personaggi di Suicide Squad del 2016 a tornare nel sequel di James Gunn, insieme a Harley Quinn, Amanda Waller e Boomerang, ma le cose non sono andate molto bene per l'onorevole militare.

Purtroppo, quella di Corto Maltese ha segnato l'ultima missione di Flag, che è stato ucciso da Peacemaker (John Cena) dopo aver minacciato di divulgare i file su Starro. Anche se non sarebbe proprio una novità che un personaggio di un film tratto da un fumetto torni in vita, avevamo dato per scontato che le possibilità di rivedere Kinnaman in quel ruolo fossero davvero scarse.

Poi, nella seconda stagione di Peacemaker, Kinnaman ha effettivamente ripreso il ruolo, interpretando una versione di Flag proveniente da un universo alternativo, molto meno sicura di sé e capace. Ci aspettavamo che questa "variante" di Rick Flag Jr. avesse un ruolo nella resa dei conti finale tra Chris Smith e Flag Sr. (Frank Grillo), ma non è stato così.

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Le prime due stagioni della serie di James Gunn sono disponibili in streaming su HBO Max, da quando la piattaforma è stata lanciata in Italia lo scorso marzo. In precedenza, i diritti dello show appartenevano a TimVision. La seconda stagione, inoltre, fa parte a tutti gli effetti del DC Universe, a differenza della prima che era parte della continuity del DCEU (DC Extended Universe).