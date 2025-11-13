Superman, uno dei villain di Peacemaker tornerà nel sequel Man of Tomorrow

Man of Tomorrow, sequel di Superman, arriverà nelle sale nell'estate 2027 e a parte qualche piccolo dettaglio sul plot principale sappiamo ancora pochissimo della sua storia e di chi prenderà parte alla nuova avventura dell'Uomo d'Acciaio.

Dopo la conferma del ritorno di David Corenswet e Nicholas Hoult nei panni di Superman e Lex Luthor, anche un personaggio che è apparso in tutti i contenuti del nuovo DC Universe fino ad oggi ha confermato a sua volta la sua presenza nel sequel di Gunn.

Intervenendo sul suo profilo Instagram, Frank Grillo, interprete di Rick Flag Sr., ha dichiarato che sarà nel cast di Man of Tomorrow. Il personaggio è già apparso in Creature Commandos, Superman e nella seconda stagione di Peacemaker nella quale era intenzionato a vendicarsi di chi aveva assassinato suo figlio Rick Flag Jr.

Rick Flag Sr. in Creature Commandos e in Peacemaker 2 interpretato da Frank Grillo

Dove avevamo lasciato Rick Flag Sr. nel DCU?

La seconda stagione di Peacemaker si è conclusa con Smith e il resto degli 11th Street Kids, insieme a Judomaster e agli agenti A.R.G.U.S. Sasha Bordeaux e Langston Fleury, che fondano Checkmate. Nel frattempo, un Rick Flag Sr. pieno di sete di vendetta dà inizio alla sua svolta da villain rapendo Chris (Peacemaker) e abbandonandolo a Salvation, una dimensione simile alla Terra che Flag intende usare come prigione per i metaumani del pianeta.

Si presume che Flag continuerà su questa strada, quindi non sarebbe una sorpresa se finisse per diventare un avversario dell'Uomo d'Acciaio in Man of Tomorrow - almeno finché il misterioso grande nemico del film (ancora sconosciuto) non metterà in allerta tutta la Terra.

In un'intervista a Rolling Stone, James Gunn ha chiarito se Man of Tomorrow affronterà le conseguenze del finale di Peacemaker: "No, no, no. Ma la gente dovrebbe aspettarsi che il modo in cui l'esercito, Rick Flag e tutti gli altri stanno collaborando - e il fatto che abbiano creato una probabile prigione illegale per metaumani in un'altra dimensione - farà parte delle storie del nuovo DCU. E non solo come un elemento marginale tipo 'Oh, questo è Arkham', ma come una parte integrante delle trame. È ovvio che sta scoppiando una guerra crescente tra il governo e i metaumani. E questo ne è una parte".

Superman: David Corenswet e Nicholas Hoult in una sequenza

Tutto quello che sappiamo di Man of Tomorrow

Il film è programmato per uscire il 9 luglio 2027 e le riprese dovrebbero iniziare verso aprile 2026. Anche se vedrà il ritorno di David Corenswet nei panni di Superman e di Nicholas Hoult come Lex Luthor, il regista e sceneggiatore James Gunn ha ribadito che non va considerato un "Superman 2" nel senso tradizionale: è piuttosto un capitolo di una più ampia "Superman Saga".

Per la trama, si sa che Superman e Lex Luthor saranno in qualche modo costretti a collaborare o trovarsi fianco a fianco contro una minaccia molto più grande di loro. Le prime speculazioni avevano indicato in Braniac il possibile villain della pellicola, ma indicazioni di casting più recenti potrebbero aver scomodato un altro nome: Mongul.