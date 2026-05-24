Baywatch: Stephen Amell entra in azione nel teaser della serie reboot

Stephen Amell ha condiviso online un teaser del reboot di Baywatch, serie in arrivo sugli schermi americani di Fox nel mese di gennaio.

Le riprese delle puntate continueranno fino al mese di luglio in California, anche grazie al sostegno economico della California Film Commission pari a 21.1 milioni di dollari di tax credit.

Cosa mostra il teaser di Baywatch

L'ex star di Arrow, nella didascalia del suo post su Instagram ha scritto in modo ironico: "Sogno in slow motion".

Nel teaser della nuova versione di Baywatch vengono mostrati in azione i bagnini protagonisti della serie, interpretati da Stephen Amell, Brooks Nader, Jessica Belkin e Livvy Dunne.

I personaggi, ovviamente, indossano gli ormai iconici costumi da bagno rossi che erano stati immortalati anche nelle prime foto.

Cosa racconterà il reboot di Baywatch

Negli episodi si racconterà la storia di Hobie Buchannon (Amell), ora capitano del team di bagnini seguendo le orme del leggendario padre Mitch (ruolo che ha regalato a David Hasselhoff la fama internazionale).

Il mondo di Hobie viene stravolto totalmente quando Charlie (Jessica Belkin), la figlia che non ha mai saputo di avere, si presenta alla sua porta, determinata a seguire la tradizione di famiglia e diventare una bagnina lavorando accanto al padre.

Nella prima stagione di Baywatch recitano anche Shay Mitchell nella parte di Trina, Hassie Harrison nel ruolo di Nat, Thaddeus LaGrone nei panni di Brad, Noah Beck che sarà Luke e Nader che interpreta Selene.

David Chokachi ed Erika Eleniak ritorneranno invece nel mondo di Baywatch riprendendo i ruoli di Cody Madison e Shauni McClain.

La serie è una co-produzione di Fox Entertainment e Fremantle. Matt Nix (Burn Notice) ha l'incarico di showrunner e produttore esecutivo. Nel team della produzione ci sono anche McG (che ha diretto la prima puntata), Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto e Mike Horowitz.