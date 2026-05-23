Only Murders in the Building 6: le star confermano la nuova location condividendo delle foto dal set

Le riprese della stagione 6 di Only Murders in the Building sono attualmente in corso e le foto condivise dal cast hanno confermato la location scelta per i nuovi episodi.

A condividere nuovi scatti dal set sono stati Steve Martin e Selena Gomez, regalando ai fan sui social un'anticipazione dei luoghi che i protagonisti visiteranno durante le loro indagini.

La foto condivise dalle star

Steve Martin, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui è ritratto accanto a Martin Short, Selena Gomez e Da'Vine Joy Randolph.

L'attore ha dichiarato nella didascalia: "Only Murders in the Building arriva a Londra! Che divertimento essere qui e fare una passeggiata lungo la Senna".

Tra i commenti i fan non hanno esitato a far notare che la star ha scritto il fiume sbagliato, visto che il cast e la troupe non sono impegnati nei ciak a Parigi.

Martin, in precedenza, aveva pubblicato dei selfie con alle spalle del merchandise con la bandiera del Regno Unito.

Selena Gomez ha invece condiviso una foto che regala una spettacolare vista della città del Regno Unito, non esitando nel dichiarare: "Adoro Londra".

Il cambio di location

I fan dello show sapevano già che la serie avrebbe cambiato location: al termine della quinta stagione, di cui potete leggere la nostra recensione, si vedeva Cinda Canning (Tina Fey), mentre pubblicava un nuovo podcast in cui si parlava di una donna accusata di aver ucciso una persona legata alla famiglia reale. La podcaster sperava che la donna tornasse negli Stati Uniti per essere al sicuro.

Mabel, Oliver e Charles, poco dopo, trovavano il corpo senza vita di Cinda all'esterno del The Arconia.

Nel cast delle precedenti stagioni hanno recitato anche Cara Delevingne, Paul Rudd, Meryl Streep, Zach Galifianakis, Eugene Levy, Eva Longoria, Nathan Lane, Michael Rapaport, Jane Lynch, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Téa Leoni, Bobby Cannavale, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein e Renée Zellweger.