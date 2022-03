Oscar 2022: Jessica Chastain vince come miglior attrice protagonista e denuncia le "leggi bigotte"

Jessica Chastain celebra il primo Oscar come miglior attrice protagonista per Gli occhi di Tammy Faye denunciando le leggi discriminatorie e bigotte che dividono le persone.

Jessica Chastain trionfa agli Oscar 2022 come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione della telepredicatrice e icona queer Tammy Faye Bakker nel film biografico Gli occhi di Tammy Faye. Durante il suo discorso di ringraziamento, l'attrice ha affrontato diverse questioni che affliggono la nazione inclusa la "legislazione discriminatoria e bigotta", un cenno al disegno di legge "Don't Say Gay" della Florida.

"Ci troviamo di fronte a una legislazione discriminatoria e bigotta che sta investendo il nostro Paese con l'unico obiettivo di dividerci ulteriormente. Ci sono violenze e crimini di odio perpetuati su civili innocenti in tutto il mondo. E in momenti come questo, penso a Tammy e sono ispirata dai suoi atti d'amore radicali", ha detto Jessica Chastain nel suo discorso. "Abbiamo parlato molto di amore. Sono ispirata dalla sua compassione e la vedo come un principio guida che ci aiuta ad andare avanti. E ci connette tutti nel desiderio di voler essere accettati per quello che siamo, accettati per chi amiamo e di vivere una vita senza la paura della violenza o del terrore. E per chiunque di voi là fuori che in realtà si sente senza speranza o solo, so che siete amati incondizionatamente per la vostra unicità".

Jessica Chastain ha anche ringraziato il regista Michael Showalter, il co-protagonista Andrew Garfield e il suo team di parrucchieri e truccatori, premiati anch'essi con l'Oscar: "Essere inclusi nella conversazione con voi è un tale onore. Devo ringraziare Michael Showalter, il mio regista, che ha creato uno spazio che ha ispirato creatività, amore e coraggio. E l'incredibile team di parrucchieri e trucco - Linda, Stephanie, Justin - che mi ha davvero aiutato a trovare il personaggio. I produttori Kelly Carmichael, Rachel Shane, G.G. Pritzker, David Greenbaum, Matthew Greenbaum, tutto il team di Searchlight per aver guidato il film. Il brillante Andrew Garfield. Grazie mille per aver tirato fuori il meglio di me presentandoti con il meglio di te.

Qui la nostra recensione de Gli occhi di Tammy Faye. Basato sull'omonimo documentario del 2000, il film racconta il matrimonio di Tammy Faye con Jim Bakker (Garfield) mentre i due si evolvono da predicatori itineranti a star della televisione nazionale sotto l'egida di Jerry Falwell (Vincent D'Onofrio). Tammy Faye lotta per conciliare il conservatorismo politico di Falwell con il suo sostegno alla comunità LBGTQ nel mezzo della crescente crisi dell'AIDS, mentre la sua carriera è alla fine annullata dalle infedeltà di Bakker e dalla condanna per frode.

