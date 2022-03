Oscar 2022: Jessica Chastain salterà in red carpet se sarà in conflitto col premio al miglior trucco

Jessica Chastain annuncia che potrebbe rinunciare al red carpet degli Oscar 2022, la cui cerimonia si terrà il 27 marzo, in solidarietà agli artigiani di Hollywood, incluso il team del makeup nominato per Gli occhi di Tammy Faye, che la vede protagonista.

Gli occhi di Tammy Faye: un primo piano di Jessica Chastain

Durante una recente intervista per il podcast The Next Best Picture, la candidata come migliore attrice protagonista per Gli occhi di Tammy Faye ha dichiarato che avrebbe saltato l'attività stampa pre-cerimonia sul red carpet se avesse interferito con la sua capacità di supportare il team di truccatori e parrucchieri di Tammy Faye durante la prima ora non televisiva della cerimonia.

"Sarò assolutamente presente quando verrà chiamata la categoria del trucco, e se questo significa saltare il red carpet o qualunque cosa sia, allora così sia", ha detto. "La cosa più importante per me è onorare gli incredibili artigiani che lavorano nel nostro settore".

Jessica Chastain ha proseguito spiegando che mentre l'interprete è generalmente visto come "il volto" di una performance, è il lavoro dei responsabili dei reparti trucco e capelli di un film che fa una performance:

"Tanta attenzione è sull'attore. In qualche modo siamo come la faccia perché vai al cinema e ci vedi. Ma molte persone non capiscono quanto sia al di là di un attore una performance."

Oscar 2022, Steven Spielberg in disaccordo con l'Academy: "Tutte le categorie hanno lo stesso valore"

Prima di Jessica Chastain molti addetti ai lavori, tra cui i registi Steven Spielberg, Denis Villeneuve e Guillermo del Toro, hanno criticato apertamente la decisione dell'Academy di escludere dalla cerimonia in diretta la consegna del premio a otto categorie tecniche per snellire la diretta trasmessa da ABC.

Quest'anno, oltre al trucco e ai capelli, il suono, il montaggio, la colonna sonora originale, la scenografia e le tre categorie di cortometraggi - documentario, animato e live-action - saranno premiati nella prima ora non televisiva dello spettacolo.