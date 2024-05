Sonia Bruganelli e Angelo Madonia beccati insieme a Roma: lo scoop dopo la separazione con Bonolis

Dopo la separazione avvenuta con il conduttore Paolo Bonolis, ecco spuntare accanto a Sonia Bruganelli il nome del ballerino Angelo Madonia, incontrato a Palma de Maiorca mentre l'opinionista del'Isola dei Famosi era in compagnia di uno dei suoi più fedeli assistenti, Alessandro Boero. Un vero e proprio colpo di scena, dato il feeling che sembra essersi instaurato in così poco tempo tra la Bruganelli e Madonia.

Le nuove indiscrezioni su Sonia Bruganelli

Lo scoop è stato lanciato grazie alla pubblicazione di alcune foto sul settimanale Chi, dove la complicità tra i due è apparsa da subito inequivocabile, al punto che pare si siano rivisti poco dopo nella capitale. Se in Spagna si erano incontrati in un contesto più giocoso e di gruppo, a Roma i due avrebbero scelto di condividere dei momenti da soli.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

A conferma dello scoop di Chi, domenica pomeriggio il ballerino non avrebbe resistito alla tentazione di vedere l'opinionista dell'Isola dei Famosi, poco dopo aver affidato la figlia ai nonni. Le foto mostrano in sequenza il loro giro in auto, diretti al centro della Capitale, nonché il ritorno e casa di lui (approfittando per farsi un giro dell'isolato).

Nonostante questi scatti, le dichiarazioni di Angelo Madonia al settimanale non lasciano dubbi: "Tra me e Sonia non c'è altro che un'amicizia. Non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Ballando. Era con altre persone, eravamo in gruppo".

La smentita di Madonia: "Sono single"

Parole che hanno spento le speranze dei fan della Bruganelli, convinti che la loro beniamina avesse ritrovato una certa complicità con il ballerino di Ballando con le Stelle, dopo la dolorosa separazione con Bonolis. Madonia ha poi aggiunto: "Sono single da quando, sei, sette mesi fa, mi sono lasciato con Ema (Stokholma). Amo me e le mie figlie, sono concentrato solo su questo".

Considerando che solo il tempo potrà dimostrare la verdicità delle sue dichiarazioni, il pubblico resta in attesa anche di una risposta da parte di Sonia Bruganelli. Che, come ha dichiarato più volte nel corso degli anni, ha sempre scelto di non nascondersi, nonostante il giudizio dell'opinione pubblica.