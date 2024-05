The Fall Guy, Ryan Gosling ed Emily Blunt: questo è il vero Barbenheimer!

"Il Barbenheimer non è finito, anzi, questo è il vero Barbenheimer!": intervista a Ryan Gosling ed Emily Blunt, protagonisti di The Fall Guy, in cui dimostrano di avere una chimica esplosiva. In sala.

Ryan Gosling sta ridefinendo il concetto di star cinematografica. Sì, non stiamo esagerando. E The Fall Guy, in sala dal primo maggio, ne è la prova. Considerato un enfant prodige (è tra i talenti sbocciati grazie al Mickey Mouse Club), si è fatto notare dal pubblico con la serie Young Hercules, passando poi a ruoli impegnati come quelli in The Believer e Lars e una ragazza tutta sua.

Ryan Gosling è lo stuntman Colt Seavers in The Fall Guy

È stato quindi preso in considerazione da autori quali Terrence Malick, Denis Villeneuve e soprattutto Nicolas Winding Refn, che ne ha fatto il suo attore feticcio. Qui però è successo una cosa strana: grazie al successo di Drive, diventato uno dei film iconici degli anni 2000, Gosling ha inanellato una serie di ruoli in cui è "il tipo forte e solitario". E, per un periodo, è stato accusato di essere poco espressivo (!) e versatile.

Nel 2016 però Ryan Gosling "si è ripreso tutto quello che è suo" tornando alle origini, grazie al musical da Oscar di Damien Chazelle La La Land. Da allora non fa che sperimentare con i generi e sopratutto i toni: da attore di talento perfetto per ruoli di personaggi singolari, si è trasformato in interprete in grado di essere il protagonista virile e tutto d'un pezzo e contemporaneamente sensibile, in grado di prendersi anche in giro con gusto. Pensavate che l'apoteosi di questo processo fosse il Ken di Barbie (recensione qui)? Vi sbagliavate: il film che corona tutto questo è proprio The Fall Guy di David Leitch, in cui fa coppia con Emily Blunt.

The Fall Guy: intervista a Ryan Gosling ed Emily Blunt

La trama di The Fall Guy non è così semplice come sembra: Ryan Gosling è uno stuntman, Colt Seavers, uno dei migliori nel suo settore. Lavora da anni con una delle più grandi star di Hollywood, Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), ed è innamorato dell'operatrice Jody Moreno (Blunt), che sogna di passare finalmente alla regia. Sul set di un film però succede l'impensabile: Colt sbaglia un salto e si rompe la schiena. Lo shock dell'incidente e soprattutto la perdita della fiducia in se stesso lo portano a sparire per un anno e mezzo.

Fino a quando la produttrice Gail (Hannah Waddingham) lo chiama sul set del primo film da regista di Jody, che alla fine è arrivato: Metalstorm, un grande blockbuster di fantascienza. C'è solo un problema: Tom Ryder, che è il protagonista, è sparito. E Gail ha chiamato Colt proprio per ritrovarlo senza farsi notare dal resto della crew.

Ryan Gosling ed Emily Blunt sul set di The Fall Guy

Impossibile, nella nostra intervista, non chiedere a Gosling perché in questa fase della sua carriera stia prediligendo ruoli che gli permettono di ironizzare su se stesso e sugli stereotipi del cinema: "Questo è un progetto che sognavo: che non penso avrei potuto fare all'inizio della mia carriera, è un film grosso. E in un certo senso è sperimentale: perché abbraccia gli stereotipi e allo stesso tempo cerca di allontanarsene. È un film veramente unico. È la mia lettera d'amore all'industria cinematografica e all'andare in sala. Per me essere riuscito a fare un film così segna un momento davvero speciale".

The Fall Guy: il finale e il Barbenheimer

I primi a rinvigorire il Barbenheimer, di cui sono stati entrambi co-protagonist, Gosling come Ken in Barbie ed Emily Blunt come Kitty in Oppenheimer (recensione qui), è stata proprio la coppia di attori: agli Oscar 2024, facendo un omaggio alla comunità degli stuntmen, che non hanno ancora una categoria a rappresentarli ai premi, hanno giocato su questa rivalità tra film che tanto bene ha fatto agli incassi. Gosling non ha dubbi: "The Fall Guy è il vero Barbenheimer!", mentre Blunt ammette: "In questo però siamo stati molto più carini tra di noi".

Ryan Gosling sul set di The Fall Guy

E, a proposito del finale di The Fall Guy, Jody nel film pensa molto alla conclusione della pellicola. Sì, il film di David Leitch è molto "meta". Ed Emily Blunt, da spettatrice, cosa preferisce? Il lieto fine o un finale triste? L'attrice. "È divertente: in passato mi stava bene che non ci fossero chiamate alla ribalta, ma ora invece penso sia giusto dare... Non penso che ogni film debba confortare, non dico questo, dipende dal film. Certo, se stai facendo un film entusiasmante come The Fall Guy, vuoi vedere un finale soddisfacente".