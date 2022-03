Oscar 2022: tutti i vincitori di questa edizione

Gli Oscar 2022 si sono conclusi con una cerimonia che si preannunciava carica di aspettative, dopo quella "atipica" del 2021 che ha creato moltissime critiche e moltissime chiacchiere, causa enorme impatto dell'emergenza sanitaria: scopriamo insieme l'elenco dei vincitori di quest'anno!

Coda - I segni del cuore ha vinto come Miglior Film dopo il successo in salita delle ultime settimane, mentre Jane Campion ha trionfato come da pronostico in Miglior Regia, lasciando però per strada 11 categorie in cui il film non è riuscito a prevalere. A sbancare numericamente questa edizione degli Academy Awards è stato sicuramente Dune di Denis Villeneuve, partito da 10 nomination e tornato a casa con addirittura 6 statuette! Confermati i pronostici attoriali, con Ariana DeBose, Troy Kotsur, Will Smith e Jessica Chastain vincitori previsti.

Ecco l'elenco completo di tutti i vincitori agli Oscar 2022:

Miglior film : Coda - I segni del cuore

: Coda - I segni del cuore Miglior regia : Jane Campion, Il potere del cane

: Jane Campion, Il potere del cane Miglior attore protagonista : Will Smith, Una famiglia vincente

: Will Smith, Una famiglia vincente Miglior attrice protagonista : Jessica Chastain, Gli occhi di Tammy Faye

: Jessica Chastain, Gli occhi di Tammy Faye Miglior attrice non protagonista : Ariana DeBose, West Side Story

: Ariana DeBose, West Side Story Miglior attore non protagonista : Troy Kotsur, Coda - I segni del cuore

: Troy Kotsur, Coda - I segni del cuore Miglior sceneggiatura originale : Belfast

: Belfast Miglior sceneggiatura non originale : Coda - I segni del cuore

: Coda - I segni del cuore Miglior fotografia : Dune

: Dune Miglior montaggio : Dune

: Dune Miglior scenografia : Dune

: Dune Migliori costumi : Crudelia

: Crudelia Miglior colonna sonora originale : Dune

: Dune Miglior canzone originale : No Time To Die

: No Time To Die Miglior sonoro : Dune

: Dune Migliori effetti speciali : Dune

: Dune Miglior film d'animazione : Encanto

: Encanto Miglior film straniero : Drive my car

: Drive my car Miglior documentario : Summer of Soul

: Summer of Soul Miglior trucco e acconciatura : Gli occhi di Tammy Faye

: Gli occhi di Tammy Faye Miglior corto d'animazione : The windshield wiper

: The windshield wiper Miglior cortometraggio : The long goodbye

: The long goodbye Miglior corto documentario: The queen of basketball

La 94ª edizione dei premi Oscar si è tenuta questa notte al Dolby Theatre di Los Angeles ed è stata presentata da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. Tra le opere capaci di raccogliere più premi agli Oscar 2022 va segnalato senz'altro Dune, il colossal di Denis Villeneuve, che è riuscito a tirare su ben 6 premi Oscar anche di un certo peso, tra cui Fotografia e Montaggio. Altro enorme successo è quello di Coda - I segni del cuore, che ha sbancato tutte le categorie in cui era nominato, soprattutto quella di Miglior Film.

Il potere del cane, partito da 12 nomination, torna a casa con "solo" quella alla Miglior Regia per Jane Campion, che entra nella storia dell'Academy con la seconda nomination in categoria. West Side Story porta a casa l'Oscar per l'Attrice Non Protagonista grazie ad Ariana DeBose. Zero premi, ahinoi, per l'Italia: Paolo Sorrentino con È stata la mano di Dio, Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano e, infine, Enrico Casarosa con il suo Luca, sono stati purtroppo superati dai loro competitor.