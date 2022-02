Jessica Chastain canta in Gli occhi di Tammy Faye: “Bisogna sempre mettersi alla prova”

Gli occhi di Tammy Faye: una scena del film

Dopo aver aperto la Festa del Cinema di Roma 2021, arriva in sala il 3 febbraio Gli occhi di Tammy Faye, film di Michael Showalter sulla coppia di predicatori evangelici e truffatori Tammy Faye e Jim Bakker (Andrew Garfield). A interpretare Tammy è Jessica Chastain, che per l'occasione canta e anche molto bene.

Per il ruolo Jessica Chastain ha studiato canto e si è sottoposta a ore di trucco per poter somigliare alla vera Tammy Faye, che con il marito, grazie alla trasmissione televisiva The PTL Club, conosciuta anche come The Jim and Tammy Show, ha costruito un impero basato sulle donazione dei fedeli spettatori.

Per l'attrice non sarà l'ultima volta alle prese con il canto: sul red carpet di Roma l'attrice ci ha detto che ha continuato a studiare musica per la serie tv George & Tammy (un'altra Tammy per lei!), su George Jones e Tammy Wynette, in cui reciterà con Michael Shannon diretta da John Hillcoat.

La video intervista a Jessica Chastain

Gli occhi di Tammy Faye: santa o truffatrice?

In questo film Tammy pensa di essere l'eroina della sua storia, ma per altre persone è quasi una villain. Quindi secondo te cosa rende tale un villain?

È impossibile rispondere in modo semplice. Quello che posso dire è che chiunque si merita un po' d'amore. Anche se una persona decide di fare cose non positive per se stesso o per la società, nessuno dovrebbe essere gettato via. Credo nel perdono, nella speranza per l'umanità. Anche se qualcuno è il "villain" della storia non significa che non si possa redimere.

Gli occhi di Tammy Faye: Jessica Chastain canta

In questo film ci fai sentire la tua voce meravigliosa. Com'è stato poter finalmente cantare? Farai un musical?

Sto studiando proprio ora musica: sto lavorando alla serie su George Jones e Tammy Wynette con Michael Shannon, il regista è John Hillcoat. Stiamo facendo il training musicale ora. Non è una cosa che mi mette a mio agio, mi mette molto a disagio. Penso sia molto importante non essere troppo sicuri. Devi continuare a crescere, imparare e metterti alla prova. Quindi lo farò di nuovo.

Nella tua carriera non hai mai scelto ruoli scontati. Quanto sei orgogliosa di portare sullo schermo queste donne così complesse?

Penso che le donne siano molto affascinanti. Abbiamo molte sfaccettature. Ma, per qualche ragione, i media in passato non le hanno riconosciuti tutte. Penso che i media abbiano diviso le donne tra maternità o a tentazione. Per me è molto eccitante poter celebrare le donne in tutta la loro favolosa complessità. E questo comprende l'amore, la maternità, la generosità, ma anche desiderio, intelligenza, ambizione ed egoismo. Io sono entusiasta di poter mostrare le donne come esseri umani: è ora di venire rappresentate in questo modo.