Kristen Stewart: 'Hollywood è ridicola a pensare di combattere il patriarcato coi film di Margot Robbie'

Kristen Stewart non ha peli sulla lingua e attacca Hollywood, definendola "falsa e ridicola" per aver tentato di combattere il patriarcato imperante a colpi di film con Margot Robbie. L'attrice e neoregista, sulla copertina del magazine Porter, non risparmia nessuno e smonta i tentativi dell'industria di mostrarsi falsamente progressista.

"C'è chi è davvero convinto che possiamo controllare queste caselle fino a eliminare il patriarcato e il modo in cui siamo tutti fatti", ha detto Kristen Stewart. "È facile per loro dire: 'Guarda cosa stiamo facendo. Stiamo realizzando il film di Maggie Gyllenhaal! Stiamo girando il film di Margot Robbie!' E tu dici: 'Ok, bello. Ne hai scelte quattro, sempre le stesse'."

L'attrice prosegue: "Ammiro quelle donne, adoro quelle donne, ma sembra falso. Se ci congratuliamo a vicenda per aver ampliato la prospettiva, quando in realtà non abbiamo fatto abbastanza, allora smettiamo di ampliare".

Un esordio alla regia "scioccante"

Kristen Stewart ha trascorso gli ultimi anni lottando per trovare finanziamenti per il suo debutto alla regia, The Chronology of Water. Ha detto a Variety all'inizio di quest'anno, prima del Sundance Film Festival, che non è più interessata ad accettare nuovi ruoli finché non avrà avviato la sua carriera da regista:

"Farò questo film prima di lavorare per qualcun altro. Sì, lascerò questo fottuto business. Non farò nessun altro film del cazzo finché non avrò realizzato il mio debutto".

Da quanto anticipato finora, The Chronology of Water è un adattamento dell'omonimo libro di memorie di Lidia Yuknavitch e per alcuni anni ha avuto Imogen Poots come protagonista nel ruolo principale. La Stewart promette un esordio difficile da guardare per via del contenuto scabroso che prevede incesto e mestruazioni:

"Una donna che si riappropria violentemente della sua voce e del suo corpo, a volte è difficile da guardare... ma sarà un viaggio dannatamente emozionante" promette l'attrice,