Da Settembre a House of Gucci: tutti i film che vedremo sulle reti Rai

"Il cinema è la didascalia della nostra vita". Apre così Adriano De Maio, direttore Cinema e Serie Tv, la conferenza stampa sull'offerta cinematografica stagionale della Rai, tra grandi film e documentari d'autore. Con una novità: ricorderete che una volta c'era Lucio Dalla (ah, che belli gli anni Novanta), ora la storica sigla di Lunedì Film cambia tono, si modernizza e si adatta, scegliendo tre canzoni da quelle presentate a Sanremo. Cinema, ma anche corti (su Rai 3), e gli esordi alla regia, che vedremo il sabato in seconda serata su Rai 1.

Settembre: Barbara Ronchi, Fabrizio Bentivoglio in una scena del film

"Il cinema in tv riporta l'attenzione sulle produzioni italiane. Oggi c'è una nuova ondata di qualità. E il fatto che Rai porti in televisione film del genere è molto importante", spiega Giulia Steigerwalt, regista di Settembre, uno dei film di punta, che vedremo su Rai 3 a novembre. Prima, seconda e terza serata. Una programmazione davvero trasversale e coinvolgente, come non si vedeva da anni, rimarcata anche da Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema "Ci sono un numero di film italiani che vanno bene, e siamo in recupero rispetto al 2019. La tv può fare molto, e la Rai si può distinguere dalle piattaforme andando verso un pubblico diverso. Tanto cinema per tutti i gusti".

I film italiani in onda sui canali Rai

Marilyn ha gli occhi neri: Miriam Leone e Stefano Accorsi in una sequenza

Partendo proprio dal cinema italiano, la programmazione Rai per l'autunno 2023 propone ottime prime tv, adatte ad un pubblico: Il giorno più bello di Andrea Zalone, e poi Bla bla baby di Fausto Brizzi, e ancora Marylin ha gli occhi neri di Simone Godano con una grande coppia protagonista: Miriam Leone e Stefano Accorsi. Ancora, Macino naturale con Claudia Gerini, o Freaks Out di Gabriele Mainetti, entrambi su Rai 2. Sempre sul Secondo Canale sono in arrivo La donna per me di Marco Martani e Diabolik dei Manetti Bros.

Freaks Out: una foto del film

Su Rai 3, oltre Settembre di Giulia Steigerwalt, il cinema d'autore: Il bambino nascosto di Roberto Andò, con Silvio Orlando e il giovane Giuseppe Pirozzi; Il materiale emotivo di Sergio Castellitto e interpretato da Bérénice Bejo e Matilda De Angelis e lo splendido Leonora addio di Paolo Taviani. Attenzione poi a Rai 4. Recupero di moderni classici, blockbuster, film indipendenti e una prima tv assoluta: Occhiali neri di Dario Argento.

House of Gucci, Licorice Pizza e Creed: il cinema internazionale sulla Rai

House of Gucci: Lady Gaga in un momento del film

Cinema nazionale, ma in autunno, sulle reti Rai, non mancano le produzioni internazionali: su Rai 1 ci sarà House of Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e Jeremy Irons. Rai 2 si concentra sul cinema di genere: Creed dii Sylvester Stallone e ancora Chaos Walking con Tom Holland; L'uomo dei ghiacci con Liam Neeson e il film di Taylor Sheridan Quelli che mi vogliono morto, interpretato da Angelina Jolie.

Licorice Pizza: Alana Haim, Cooper Hoffman in una scena del film

Davvero notevole la programmazione di Rai 3: The Father con il premio Oscar Anthony Hopkins, Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, Gli occhi di Tammy Faye con Jessica Chastain (Oscar per il ruolo) e La fiera delle illusioni di Guillermo Del Toro, dove troviamo uno splendido Bradley Cooper. Cinema di genere anche su Rai 4, tra l'horror, il fantasy e il thriller: Run con Sarah Paulson, Malignant di James Wan, The Conjuring: the Devil made me do it di Michael Chaves o l'inedito Inexorable del francese Fabrice Du Welz.

Rai 3 e Rai Storia: una stagione di documentari. E poi Billy Wilder e Ken Loach

Billy Wilder con i premi Oscar per miglior film, regia e sceneggiatura per L'appartamento

Cinema e documentari. Sui canali Rai non manca nulla. Nello specifico su Rai 3 vedremo già il 23 settembre Il mondo a scatti di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, invece Marco Bellocchio con Marx può aspettare è in programma a dicembre. E poi ecco le frequenze di Rai Storia, ogni sabato in seconda serata con il ciclo Documentari d'autore. Due esempi per due ritratti: Paolo Conte di Giorgio Verdelli, Dante Ferretti, scenografo italiano diretto Gianfranco Giagni. Documentari, e due grandi omaggi: da mercoledì 25 ottobre, in prima serata, su Rai Movie c'è Billy Wilder con una rassegna di nove film A qualcuno piace Wilder (da L'appartamento ad Arianna). Dagli USA al Regno Unito ecco Bread and Brexit, l'omaggio a Ken Loach: su Rai5 e RaiPlay, dal 19 settembre, 14 film di un autore, da sempre, fortemente politico.

Rai Movie e la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione

Omar Sy in una scena di Samba

Omaggi, prime tv, e la più stretta attualità. Attualità quanto mai impellente visti i tratti fortemente drammatici, che non possono essere inglobati in un'ideologia politica. Dunque, il 3 ottobre, Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, su Rai Movie c'è una maratona di titoli che esplorano l'argomento, illuminato sotto diversi punti di vista. Alle 13.25 c'è Samba con Omar Sy, proseguendo con L'emigrante di Pasquale Festa Campanile, con Adriano Celentano e Claudia Mori. Successivamente c'è Nour di Maurizio Zaccaro, vicenda di una ragazzina siriana sbarcata a Lampedusa, nonché tratto dal libro autobiografico di Pietro Bartolo, responsabile sanitario sull'Isola. Ad aprire la serata Quando sei nato non puoi più nasconderti di Marco Tullio Giordana, seguito da Pietro Germi con Il cammino della speranza. Alle 23 chiude Ken Loach con In questo mondo libero.