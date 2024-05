Henry Cavill, Tiffany Haddish: 'Avevo una cotta per lui ma ci puoi parlare solo di Dungeons & Dragons'

A volte conoscere i propri idoli può essere un'esperienza deludente che ti riporta con i piedi per terra. È quanto è avvenuto in diverse occasioni a Tiffany Haddish, in particolare con Henry Cavill, per il quale la star di Il viaggio delle ragazze aveva una cotta.

Henry Cavill, protagonista del thriller La fredda luce del giorno, in una scena

"Tutti i tipi famosi con cui penavo che mi sarebbe piaciuto andare a letto ora li conosco e penso 'No'. Volevo davvero Henry Cavill, penso che sia così sexy. Ma l'ho incontrato ed è stato davvero imbarazzante. È stato così strano, ho pensato che forse avrei dovuto parlare con lui solo di Dungeons & Dragons, forse sarebbe più a suo agio. Forse non ha mai avuto una donna nera che dicesse 'Cosa c'è? Qual è il tuo livello di affidabilità finanziaria? Ti piace la pasta? Cucinerò per te. Hai paura di South Central?". Nonostante il grande imbarazzo provato in quel momento, Haddish ha confermato di ritenerlo ancora bellissimo.

Vita amorosa

Henry Cavill si è fidanzato con la produttrice Natalie Viscuso, con la quale diventerà presto genitore. In passato, l'attore aveva avuto relazioni con l'atleta Ellen Whitaker e la collega Gina Carano. Al momento, Tiffany Haddish ha dichiarato di volersi allontanare dagli appuntamenti romantici con le star, dopo aver chiuso la storia con il rapper Common, e di essersi dedicata all'app di appuntamenti Bumble per poter trovare un nuovo compagno.

Ma il prossimo fidanzato che caratteristiche deve avere? Tiffany Haddish ha dichiarato di avere intenzione di frequentarlo almeno nove mesi prima di pensare di chiudere la frequentazione:"Deve avere un buon livello di affidabilità finanziaria perché ho bisogno di sapere che sei resposnabile" ha dichiarato da Seth Meyers, rivolgendosi ad un ipotetico nuovo compagno "Devi avere una buona igiene. È davvero importante per me, non sopporto alito cattivo o ascelle puzzolenti".

Quest'anno Tiffany Haddish sarà nel cast di Bad Boys: Ride or Die, il nuovo film del franchise con Will Smith e Martin Lawrence, prodotto da Jerry Bruckheimer.