Oscar 2022: Javier Bardem e Penélope Cruz fanno la storia con le loro nomination

Javier Bardem e Penélope Cruz, marito e moglie nella vita, fanno la storia con le loro nomination per Being the Ricardos e Madres Paralelas.

Madres Paralelas: Penélope Cruz in un primo piano

I due divi spagnoli sono la sesta coppia sposata a ricevere candidature nella categoria recitazione nella stessa annata. Javier Bardem è candidato come attore non protagonista per il biopic di Aaron Sorkin Being the Ricardos, dove interpreta il musicista e attore cubano Desi Arnaz, marito di Lucille Ball, mentre Penelope Cruz ha ricevuto la candidatura a miglior attrice protagonista per il ruolo di Janis in Madres paralelas di Pedro Almodovar.

Un'altra coppia non sposata, ma fidanzata, quella composta da Kirsten Dunst e Jesse Plemons celebra la doppia nomination come attori non protagonisti per lo stesso film, Il potere del cane di Jane Campion, come possiamo vedere nella lista delle candidature agli Oscar 2022.

Tornando alle statistiche, tra le coppie sposate candidate nella stessa annata troviamo Lynn Fontanne e Alfred Lunt, Frank Sinatra e Ava Gardner, Elsa Lanchester e Charles Laughton, Rex Harrison e Rachel Roberts oltre a Richard Burton ed Elizabeth Taylor. Altre coppie non sposate, ma candidate nello stesso anno includono Vivien Leigh e Laurence Olivier, che si sarebbero sposati poco dopo, Jack Nicholson e Anjelica Huston.

la cerimonia di consegna degli Oscar 2022 si terrà il 27 marzo.