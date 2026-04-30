Dexter: Resurrection 2, un'icona dell'horror entra nel cast

Nel cast di Dexter: Resurrection 2 ci sarà anche un'icona del cinema horror, senza però rivelare il personaggio che interpreterà nelle puntate.

Le riprese sono attualmente in corso e il produttore e autore Scott Reynolds ha condiviso una foto dal set per annunciare il recente arrivo tra le fila di interpreti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Un'icona del cinema horror nel cast di Dexter

Reynolds ha condiviso la notizia dal set di Dexter: Resurrection dichiarando: "Sono passati 13 giorni. Non potevamo fare resistenza. Abbiamo fatto entrare nel cast Kane Hodder e lasciato che il destino faccia il resto".

L'attore è famoso per aver avuto la parte di Jason Voorhees nel franchise di Venerdì 13 e Leatherface in Non aprite quella porta, due dei serial killer più iconici della storia del cinema.

Tra le sue interpretazioni, inoltre, c'è quella di Victor Crowley nel franchise horror Hatchet, dal 2006 al 2017.

Cosa racconterà la seconda stagione

Firmata dallo showrunner e produttore esecutivo candidato agli Emmy Clyde Phillips, la seconda stagione di Dexter: Resurrection vedrà Dexter Morgan (Hall) alle prese con due killer: uno già noto e l'altro intento a seminare il terrore a New York in modi che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Il tutto mentre affronta il suo nemico più grande di sempre: una crisi di mezza età. Harrison (Alcott) prosegue il proprio personale percorso verso la giustizia, mentre padre e figlio si trovano davanti al loro capitolo più oscuro.

La serie, di cui potete leggere la nostra recensione della prima stagione, è prodotta da Paramount Television Studios e Counterpart Studios. Clyde Phillips (anche showrunner), Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez e Lilly Burns sono i produttori esecutivi, tra cui figurano inoltre John Goldwyn e Sara Colleton, insieme a Veronica West, Kirsa Rein e al duo Tanner Bean & Katrina Mathewson.