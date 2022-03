Oscar 2022: la battuta di Chris Rock su Jada Pinkett-Smith non era nel copione

La battuta incriminata di Chris Rock agli Oscar 2022, che ha fatto alterare Will Smith, pare non fosse nel copione della serata.

La battuta di Chris Rock sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith, fatta in diretta mondiale sul palco della premiazione degli Oscar 2022, pare non fosse prevista. Infatti, una fonte vicina alla produzione afferma che la stessa non era nel copione accordato con gli autori.

Il pugno di Will Smith a Chris Rock alla cerimonia degli Oscar

La notte degli Oscar 2022 è andata in onda, come sempre grazie alla ABC, ma gli autori pare non sapessero nulla della battuta che Chris Rock ha deciso di fare sul palco, una frase sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith che ha fatto infuriare Will Smith, tanto da farlo alzare e schiaffeggiare il comico. Una fonte ha detto a Entertainment Weekly:

"Posso dire che la battuta in sé non era nel copione. Con uno spettacolo dal vivo e con i comici, ci sono sempre battute che non sono nel copione. C'è quell'idea di sorpresa per cercare di capire cosa è appena successo e partire da lì".

Per confermare la notizia, EW ha richiesto una dichiarazione a uno dei portavoce di Chris Rock, che però non ha dato riscontro. La fonte, inoltre. ha raccontato anche cosa è successo tra gli organizzatori subito dopo la scena dello schiaffo:

"Si è discusso molto su cosa fare. Prendere una decisione importante nell'arco di 10 minuti, che potrebbe cambiare lo show, riunire tutti e avere quella discussione logisticamente è stato un incubo".

Sappiamo che Will Smith ha chiesto pubblicamente scusa a Chris Rock con un post proprio ieri, ma come andrà a finire la vicenda? Dovrà riconsegnare la stauetta? Staremo a vedere.