Zoë Kravitz critica Will Smith: "Ora gli Oscar sono diventati il luogo in cui aggrediamo le persone"

Zoë Kravitz non ha gradito il comportamento violento di Will Smith alla cerimonia degli Oscar 2022 e ha criticato apertamente l'attore su Instagram per aver trasformato gli Oscar nel posto in cui 'apparentemente aggrediamo le persone'.

Zoë Kravitz ha criticato apertamente il comportamento di Will Smith alla 94a edizione degli Academy Awards scrivendo su Instagram che ora "gli Oscar sono diventati il luogo in cui apparentemente aggrediamo le persone".

L'attrice ovviamente fa riferimento all'incidente occorso quando Will Smith, 53 anni, è salito sul palco e ha colpito Chris Rock, 57 anni, a seguito di una battuta del comico sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett Smith.

Zoë Kravitzfa preso le distanze sul Instagram dall'episodio pubblicando una sua foto in abito da cerimonia accompagnata dalla seguente scritta: "Ecco una foto del mio vestito alla cerimonia in cui apparentemente adesso aggrediamo le persone sul palco".

In una seconda foto, Kravitz ha aggiunto, "Ed ecco una foto del mio vestito alla festa dopo la premiazione, dove apparentemente adesso urliamo parolacce e aggrediamo le persone sul palco".

Durante la cerimonia tenutasi al Dolby Theatre, Will Smith è salito sul palco e ha colpito Chris Rock dopo la sua battuta su Jada Pinkett Smith. Tornato al suo posto, Smith gridò a Rock: "Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca!". Più avanti nella serata Will Smith è stato annunciato come il vincitore dell'Oscar come miglior attore ed è tornato sul palco accolto da una standing ovation per pronunciare un discorso pieno di lacrime in cui si è scusato con l'Academy e i suoi colleghi candidati.

Oscar 2022, Paolo Sorrentino sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock: "Non l'ho visto, stavo fumando"

Lunedì sera, Will Smith si è scusato per la prima volta con Chris Rock su Instagram scrivendo:

"La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente. Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ho superato il limite e ho sbagliato. Sono imbarazzato, le mie azioni non erano indicative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza".