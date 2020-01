Oscar 2020, miglior attore: tutti i candidati

Le candidature agli Oscar 2020 ci regalano una rosa di interpreti di talento candidati come miglior attore protagonista dall'Academy. Chi avrà la meglio tra i cinque interpreti che si sono distinti nell'annata da poco conclusa?

Di seguito la lista di tutti i candidati a miglior attore per gli Oscar 2020:

Antonio Banderas, Dolor Y Gloria

Leonardo DiCaprio, C'era una volta a... Hollywood

Adam Driver, Storia di un matrimonio

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, I due papi

Storia di un matrimonio: un'immagine dell'esibizione di Adam Driver

La categoria miglior attore protagonista agli Oscar 2020 ha un vincitore annunciato: si tratta di Joaquin Phoenix. La sua dolorosa interpretazione di Arthur Fleck in Joker gli dovrebbe garantire una statuetta luccicante tra le mani a breve e la stagione dei premi sta confermando questa tendenza perciò non sono previste sorprese.

Tra altri candidati nella cinquina, il più temibile sembra essere Adam Driver che si è prestato a interpretare con grande sensibilità l'alter ego di Noah Baumbach in Storia di un matrimonio. il talento di Driver è cosa nota e qui l'attore offre il suo meglio con una performance disarmante in cui lo vediamo impegnato perfino a cantare. Anche Antonio Banderas si mette a nudo per Pedro Almodovar in Dolor y Gloria, teatro di una delle più importanti reunion del cinema spagnolo. Nel film, Banderas interpreta un regista in preda al declino artistico e fisico, altro transfer regista-attore che ha fruttato un'incredibile interpretazione.

Adam Driver abbandona un'intervista per non sentire la propria voce mentre recita!

Con I due Papi ci spostiamo dal versante privato a quello pubblico. Doppia candidatura - protagonista e non protagonista - per i due interpreti, nella cinquina per il miglior attore protagonista l'Academy piazza il Papa Francesco di Jonathan Pryce che, al di là della somiglianza fisica, ci ricorda una volta di più (come se ce ne fosse bisogno) del grande attore che è nel ruolo del cardinale e futuro Papa Jorge Mario Bergoglio a confronto con Papa Benedetto XVI.

Leonardo DiCaprio, in C'era una volta a... Hollywood, ci regala una performance ironica e coinvolgente dell'attore di western Rick Dalton, uno come tanti che prova a sfondare sul grande schermo mentre si barcamena nel sottobosco hollywoodiano degli anni '60. Quintessenza del cinema cinefilo tarantiniano per il divo che non è mai stato particolarmente amato dall'Academy. Sesta candidatura per DiCaprio che però è arrivato all'Oscar per Revenant - Redivivo con grande fatica. Con molta probabilità non sarà questa l'annata in cui riuscirà a fare il bis.