Adam Driver abbandona un'intervista per non sentire la propria voce mentre recita!

Adam Driver ha abbandonato precipitosamente uno studio radiofonico durante un'intervista per non sentire la propria voce mentre recita e canta in una clip di Storia di un matrimonio.

La star di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker e Storia di un matrimonio Adam Driver ha abbandonato un'intervista radiofonica per non sentire la propria voce mentre recita. Driver ha lasciato di stucco i conduttori della trasmissione di NPR Fresh Air abbandonando precipitosamente lo studio nel corso di un'intervista.

Adam Driver era ospite della trasmissione Fresh Air per promuovere Storia di un matrimonio, ma se n'è andato "dopo aver espresso fastidio all'idea di ascoltare una clip in cui cantava Being Alive, brano tratto dal musical Company". Di seguito trovate la clip incriminata:

Adam Driver non sopporta di rivedersi o ascoltare la sua voce mentre recita. L?attore, ospite di Fresh Air già nel 2015, aveva dichiarato: "Ogni volta che mi sono rivisto mi sono odiato. Vorrei cambiare questa cosa, ma non posso". In un'altra intervista l'attore aveva dichiarato che vedersi nel ruolo di Kylo Ren alla premiere di Star Wars: Il risveglio della forza gli aveva fatto venire il mal di stomaco.

Una fonte vicina a Fresh Air ha specificato che il conduttore di Fresh Air era consapevole che Adam Driver "preferisce non ascoltare registrazioni della sua voce e lo aveva invitato a togliersi le cuffie durante la messa in onda delle clip". L'attore si trovava nello studio a New York City, mentre il conduttore del programma era a Philadelphia; ecco la sua dichiarazione dopo l'incidente: "Non riusciamo davvero a capire perché se ne sia andato. Non vedevamo l'ora di realizzare questa intervista, è un attore fantastico, è stato un grande ospite quando è venuto nel 2015. Siamo davvero dispiaciuti e delusi di non poter avere una nuova intervista da far sentire ai nostri ascoltatori su Storia di un matrimonio."

