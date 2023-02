ONE PIECE, quando uscirà esattamente il live-action su Netflix? Nuove indiscrezioni

Ora che sappiamo con certezza che ONE PIECE arriverà su Netflix nel 2023 siamo tutti più carichi, ma... Quando, esattamente, possiamo aspettarci di vedere gli episodi della prima stagione del live-action sulla piattaforma? Secondo alcuni, già quest'estate.

Le ultime indiscrezioni riportate da What's On Netflix vorrebbero infatti una release date di One Piece programmata per il prossimo agosto.

Lo show guidato da Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D., Luke Cage) e Steven Maeda (Lost, X-Files) aveva terminato le riprese lo scorso agosto, e oltre alle prime immagini condivise negli ultimi giorni a conferma del suo arrivo nel 2023 e qualche foto dal set trapelata online, ci è stato mostrato davvero poco al riguardo (ma merita attenzione un video da TUDUM in cui venivano presentate alcuni elementi chiave del live-action di ONE PIECE).

Restiamo, ovviamente, in attesa di conferma o possibile smentita sull'ipotetico mese di approdo del live-action sulla piattaforma, ma ogni volta che pensiamo che il momento sia troppo lontano, possiamo consolarci ragionando sul fatto che è tutto tempo che la produzione potrà utilizzare per gli ultimi ritocchi, che si tratti di VFX o di migliorie in generale (e sappiamo come certe cose possano richiedere più tempo del previsto, ricordate cosa accadde con i VFX di Stranger Things 4?).

Inoltre, considerando quanto tempo è stato impiegato per pianificare la serie e poi materializzare il tutto, il progetto sembra partire col piede giusto... Se si tradurrà in un prodotto di qualità, tuttavia, potremo però dirlo quando avremo gli episodi davanti a noi.