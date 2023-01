ONE PIECE, lo showrunner del live-action rivela il suo personaggio preferito nella serie Netflix

Non vediamo l'ora di vedere come sarà il live-action di ONE PIECE, ma il produttore e showrunner della serie Netflix anticipa già grandi cose per un personaggio in particolare...

"Il tempo va, e passano le ore..." e noi non ancora sappiamo quando il live-action di ONE PIECE approderà su Netflix. Ma intanto, il co-showrunner della serie Matt Owens contribuisce ad aumentare l'hype svelando quale dei personaggi presenti nella prima stagione gli è piaciuto maggiormente.

Produttore esecutivo e co-showrunner della serie Netflix, nonché appassionato di anime e manga, Matt Owens è sempre molto attivo sui social, dove parla spesso delle sue preferenze otaku. Sappiamo infatti che, per quanto riguarda One Piece, tra i suoi personaggi preferiti c'è ad esempio Trafalgar Law (che tuttavia dovremo attendere parecchio per vedere in versione live-action, ammesso e non concesso che lo show venga rinnovato fino ad allora)... Ma sembrerebbe che a renderlo non poco orgoglioso della sua resa sullo schermo per questa prima stagione della serie Netflix sia stato un altro personaggio.

"C'è qualcosa della produzione dello show finora che vi ha riempito particolarmente di gioia?" gli viene domandato durante una chiacchierata con Randy Troy in occasione di Reverie XI.

"Vi dirò, penso che il mio personaggio preferito del live-action sia Mihawk" è stata la risposta di Owens.

"Occhi di Falco" Dracule Mihawk, uno dei membri della Flotta dei 7 e il più grande spadaccino al mondo secondo quanto affermato nel manga scritto da Eiichiro Oda, interpretato nella serie Netflix da Steven John Ward, è uno dei personaggi più misteriosi e affascinanti di ONE PIECE. Sarà certamente interessante, dunque, vedere come verrà traslato sullo schermo in versione live-action, come verrà strutturata la sua storia e come avverranno le sue interazioni con i Mugiwara e gli altri personaggi della Saga del Mare Orientale, l'arco narrativo che coprirà questa prima stagione dello show.

Intanto, nella stessa live ci viene promessa anche una resa davvero incredibile di una delle storyline del manga, ma non ci è ancora dato sapere quale... Così, giusto per aumentare la nostra curiosità nei confronti dello show!

E voi, quanto attendete il live-action di ONE PIECE e cosa vi aspettate da questo adattamento?