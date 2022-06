ONE PIECE, il live-action Netflix si mostra nel primo video dal set della serie; new entry nel cast

ONE PIECE ha fatto tappa alla Netflix Geeked Week, l'anticipato evento della piattaforma durante il quale ci è mostrato mostrato un primo video dal set del live-action attualmente in produzione, e ci sono anche stati comunicati dei nuovi interpreti della serie.

Era da tempo che attendevamo di scoprire di più sull'adattamento televisivo occidentale del celebre manga di Eiichirō Oda, che ci accompagna ormai da 25 lunghi anni. Adesso però potremo vedere le avventure di Monkey D. Luffy e i suoi in un nuovo formato, che a giudicare dalle prime immagini dal set, non sembra affatto male.

In questo filmato condiviso dalla produzione, infatti, ci vengono mostrate alcuni elementi fondamentali per la storia: le navi.

Nello specifico, a venirci presentate ufficialmente sono la Going Merry (la prima nave dei Mugiwara), il Baratie (la nave ristorante dove incontriamo per la prima volta Sanji) e la Miss Love Duck (la nave di Alvida).

Inoltre, nel corso dell'evento sono stati annunciati sei nuove aggiunte al cast, che andranno a ricoprire dei ruoli chiave per la saga del Mare Orientale (e non solo).

Nel ruolo di Dracule "Hawkeye" Mihwak vedremo Steven John Ward (The Day We Didn't Meet), in quello di Zeff Gamba Rossa Craig Fairbrass (Cliffhanger), il Capitano Morgan sarà invece interpretato da Langley Kirkwood (Warrior), mentre a Kaya presterà il volto Celeste Loots (Home Affairs), infine, Chioma Umeala (Isono) sarà Nojiko e Alexander Maniatis (Warrior) vestirà i panni di Klahadore.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita per la serie, che è tuttora in fase di riprese.

E voi, siete soddisfatti di quel che si è visto finora?