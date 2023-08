ONE PIECE: Netflix ha corretto lo strambo errore nel trailer del live action segnalato dai fan

Un errore di produzione anacronistico che ha ricordato a molti la tazza di Starbucks presente in una scena de Il Trono di Spade.

Mancano ormai poche settimane all'arrivo di ONE PIECE, live action basato sul celebre manga di Eiichiro Oda, in attività da ben 26 anni. L'ultimo trailer sembrerebbe aver messo d'accordo anche i fan più scettici, ma c'è stato un errore in particolare che solo i più attenti hanno notato ed è stato prontamente corretto da Netflix.

Durante la scena dell'esecuzione di Gol D. Roger, leggendario re dei pirati, si intravede tra la folla una comparsa che indossa uno smartwatch. Si tratta ovviamente di un errore di produzione anacronistico che ha riportato alla mente quanto successo sul set de Il Trono di Spade con la tazza di Starbucks.

Composta da 8 episodi, la prima stagione del live-action di ONE PIECE porterà sugli schermi l'arco narrativo iniziale del manga noto come Saga del Mare Orientale. Arriverà su Netflix il 31 agosto.

Oda ha rassicurato i fan sulla fedeltà che la serie manterrà rispetto al manga e all'anime. Emily Rudd, interprete di Nami, ha confermato di aver girato una delle scene più tragiche riguardanti il suo personaggio, ovvero quella in cui chiede aiuto in lacrime a Lufy.

"Conoscevo benissimo quella scena e sapevo che sarebbe stata parte integrante del mio personaggio. Anzi, è stata proprio grazie a quella scena che sono diventata fan di ONE PIECE. Ricordo che la prima volta in cui la vidi rimasi pietrificata. E da allora, ogni volta che la rivedo o la rileggo, non posso fare altro che piangere" ha dichiarato l'attrice.