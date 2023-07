ONE PIECE, il messaggio di Eiichiro Oda sul live-action Netflix: 'Non siamo scesi a compromessi'

Il ONE PIECE DAY 2023, tra le altre cose, ci ha regalato non solo un nuovo trailer del live-action Netflix di ONE PIECE, ma anche un sentito messaggio da parte di Eiichiro Oda, il creatore dell'opera, sull'adattamento di prossima uscita.

Dalle pagine allo schermo

Fin dal suo annuncio, la produzione di un live-action di ONE PIECE ha fatto parecchio discutere, e si è guardato alla produzione Netflix con un misto di speranza e scetticismo.

Ma dopo che i primi casting sono stati resi noti, ed è stato diffuso il primo teaser trailer ufficiale, gli animi si son scaldati ancor di più.

C'è a chi piace (gran parte delle reazioni sembrano andare in quella direzione) e a chi no, ma non c'è da preoccuparsi, almeno secondo quanto affermato da chi, di voce in capitolo, ne ha più di tutti... Eiichiro Oda!

Messaggio di Eiichiro Oda per il live-action di ONE PIECE

Messaggio di Eiichiro Oda per il live-action di ONE PIECE Pt2

Oda ha infatti condiviso un messaggio con i fan in cui ribadisce l'impegno e la dedizione della produzione nei confronti dello show, la grande attenzione ai dettagli e la voglia di restare fedeli allo spirito dell'opera.

E quando qualcosa sembrava non andare, ecco che si rifaceva tutto dall'inizio, per garantire il miglior prodotto possibile.

Il live-action Netflix di ONE PIECE

"Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovarlo, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione" riporta la sinossi ufficiale dello show fornita da Netflix.

Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero e Taz Skylar sono i Mugiwara che vedremo nella prima stagione composta da 8 episodi - in catalogo dal 31 agosto -, ai quali si aggiungono gli interpreti di tantissimi altri personaggi come Peter Gadiot, Jeff Ward, Craig Fairbrass, McKinley Belcher III, Langley Kirkwood, Morgan Davies, Celeste Loots, Aidan Scott, Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward e il da poco annunciato Michael Dorman nei panni di Gol D. Roger.