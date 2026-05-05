Harry Potter: il nuovo Draco Malfoy sarà molto diverso nella serie HBO

Lox Pratt, interprete del personaggio nella serie in uscita in streaming il prossimo Natale, ha parlato della sua versione che differirà da quella a cui fan sono stati abituati in passato

Lox Pratt è stato scelto per interpretare Draco Malfoy nella prossima serie TV di Harry Potter, e il giovane attore ha rivelato in che modo la sua interpretazione si distinguerà da quella di Tom Felton.

Mancano ancora più di sette mesi al debutto della serie su HBO e HBO Max, ma la casa di produzione ha pubblicato un teaser trailer a fine marzo che ha offerto ai fan un primo assaggio dei nuovi attori che interpreteranno i personaggi più amati dai fan presenti in Harry Potter e la pietra filosofale, anche se di Malfoy si è visto molto poco.

Tom Felton e Daniel Radcliffe in una scena del film Harry Potter e la Pietra Filosofale

Sarà un Draco Malfoy più stratificato rispetto al passato

Poiché la serie offre al team creativo l'opportunità di approfondire le trame e i personaggi in un modo che i film non potevano fare, a causa dei limiti di tempo, il pubblico del franchise del Mondo Magico potrà scoprire che Malfoy avrà sicuramente più sfaccettature che verranno messe in luce sullo schermo nei prossimi anni, secondo quanto affermato da Pratt.

"È sempre lo stesso Draco, ma gli sto dando un tocco personale. Ha sicuramente più sfaccettature", ha svelato Pratt, che nel primo teaser della serie appare per brevissimo tempo.

Il signore delle mosche: Lox Pratt in una scena

Lox Pratt si sta specializzando in ruoli da villain

Harry Potter non è né il primo adattamento cinematografico tratto da un libro in cui Pratt ha recitato, né la prima volta che interpreta un antagonista. Uscito su BBC One e BBC iPlayer nel Regno Unito c'è stato l'adattamento in quattro episodi del classico romanzo di William Golding del 1954, Il signore delle mosche, già trasposto sul grande schermo nel 1963 e nel 1990. Il personaggio interpretato da Pratt, Jack, diventa l'antagonista quando il suo stile di leadership scatena il caos sull'isola.

"Penso che si tratti di due tipi di tristezza e meschinità molto diversi. Draco è amato, ma subisce questa pressione familiare orribile e opprimente. Non riesce mai a essere del tutto se stesso e non riesce a soddisfare le aspettative di suo padre. Jack, invece, mi è sembrato che seguisse una sua strada. È semplicemente non amato, ma questo non è mai stato qualcosa di cui avesse bisogno".

Dopo essere stato scelto per interpretare due personaggi dal carattere malvagio in un così breve lasso di tempo, Pratt ha ammesso che adora interpretare questo tipo di ruoli: "Ma i cattivi sono semplicemente più divertenti da interpretare, e offrono molte più possibilità. È meglio che rimanere bloccati a interpretare il bravo ragazzo per sempre".

Quando e dove uscirà in streaming la serie su Harry Potter

Lo show, prodotto da HBO, è previsto in uscita a Natale 2026, come confermato dal primo trailer ufficiale diffuso lo scorso marzo. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max (anche in Italia).