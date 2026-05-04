The Night Agent è stata cancellata da Netflix, la stagione 4 sarà l'ultima

La serie The Night Agent è stata cancellata da Netflix e il progetto si concluderà quindi con gli episodi della stagione 4.

Le riprese delle puntate che condurranno all'epilogo della storia sono iniziate oggi nella città di Los Angeles, riuscendo così a rispettare le tempistiche necessarie a ottenere i fondi previsti dal tax credit della California.

Il rinnovo di The Night Agent per l'ultima stagione

La serie The Night Agent era entrata nella classifica delle serie più viste in lingua inglese in occasione della prima stagione. I due capitoli successivi della storia, tuttavia, non hanno replicato quel successo e il calo nei dati relativi alle visualizzazioni avevano messo in dubbio il futuro del progetto.

Gabriel Basso è il cuore e l'anima della serie Netflix

La storia di Peter, il personaggio interpretato da Gabriel Basso, ha tuttavia ottenuto la fiducia per una quarta stagione.

Tra i responsabili di Netflix, secondo le fonti di Deadline, il terzo capitolo della storia (di cui potete leggere la nostra recensione) era stato considerato il migliore.

Sony Pictures Television aveva già ottenuto 31.6 milioni di dollari per sostenere la produzione grazie al tax credit a disposizione in California, spostando così la produzione da New York a Los Angeles.

Le dichiarazioni del creatore

Il creatore Shawn Ryan, coinvolto anche come produttore e showrunner, ha dichiarato: "Fin dal successo iniziale di The Night Agent, sono stato ossessionato dall'idea di offrire una conclusione degna e avvincente alla serie e al percorso di Peter Sutherland".

Il filmmaker ha proseguito: "Sono profondamente grato a Netflix e Sony Pictures Television per aver collaborato con me a The Night Agent e per averci dato lo spazio necessario per offrire una stagione finale definitiva alla nostra legione di fan in tutto il mondo. Stiamo lavorando sodo per completare la nostra storia e rendere la nostra stagione finale un'esperienza indimenticabile per i nostri fan".

Nel cast della quarta stagione, che sarà l'ultima, ci sono anche Titus Welliver, Trevante Rhodes, Li Jun Li, ed Elizabeth Lail.