One Piece: Netflix svela il titolo della stagione 3 e i nuovi progetti legati al manga

La piattaforma di streaming ha condiviso nuovi dettagli sul futuro di Luffy e della sua ciurma, tra serie animate e anticipazioni.

Netflix ha condiviso molti interessanti update sul futuro di One Piece, tra cui il titolo della stagione 3 della serie live-action e lo sviluppo di nuovi progetti.

Le riprese delle prossime puntate sono già iniziate e lo show, prodotto grazie alla collaborazione tra Shueisha e Tomorrow Studios, arriverà in streaming nel 2027.

Le anticipazioni sulla stagione 3

La terza stagione di One Piece si intitolerà The Battle of Alabasta, adattando la popolare saga in cui si racconta tra le pagine dell'arrivo dei Pirati di Cappello di paglia nel regno desertico con l'obiettivo di aiutare la principessa Vivi a raggiungere la capitale Alubarna e fermare la guerra civile, finanziata in segreto da Sir Crocodile e dal gruppo Baroque Works, che vuole conquistare Alabasta.

La stagione sarà all'insegna di legami indistruttibili e scelte impossibili. I Pirati di Cappello di Paglia dovranno inoltre affrontare un potente signore della guerra per salvare il regno prima che venga distrutto.

Gli showrunner Joe Tracz e Ian Stokes hanno dichiarato: "La saga di Alabasta è una delle storie più amate di One Piece e uno dei nostri archi narrativi preferiti, quindi è un immenso onore portarla in vita. La stagione 3 si basa su tutto quello che abbiamo fatto in precedenza per raccontare una storia di guerra che è epica ed emozionante, spettacolare e sorprendente. Non vediamo l'ora che i fan vengano con noi ad Alabasta".

I nuovi progetti tratti da One Piece

Netflix ha inoltre annunciato l'arrivo, previsto per il 29 settembre, dello speciale animato in 2 parti LEGO One Piece, di cui è stato condiviso il trailer.

Sugli schermi si vivrà un recap degli epici eventi raccontati nelle prime due stagioni (qui potete leggere la nostra recensione della seconda), ovviamente con lo stile unico targato LEGO.

La piattaforma ha infine condiviso la prima immagine e una featurette di The One Piece, la serie animata realizzata grazie alla collaborazione tra WIT Studio, Shueisha, Toei Animation e Fuji Television Network.