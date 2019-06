Il Trono di Spade 8: Sophie Turner svela il vero colpevole della tazza di Starbucks... Kit Harington!

L'eco dell'incidente sul set de Il trono di spade 8, che ha visto comparire una anacronistica tazza di Starbucks a Westeros non si è ancora concluso, dopo il gran finale della serie tv la star Sophie Turner ha deciso di svelare il vero colpevole del misfatto: Kit Harington.

Il trono di spade: un primo piano di Sophie Turner nel quarto episodio, stagione 8

Nonostante le discussioni e i giudizi polemici sul gran finale de Il trono di spade, che non ha accontentato tutti, Sophie Turner è tornata a parlare dell'incidente della tazza di Starbucks facendo luce sul vero colpevole del misfatto.

"Ne sento parlare ogni giorno della mia vita della tazza di Starbucks, ha avuto maggior copertura mediatica del finale della serie tv" ha ammesso l'attrice nel corso di un'ospitata allo show di Conan O'Brien.

Dopo aver accusato Emilia Clarke, la Turner ha deciso di discolpare la collega specificando l'identità del vero responsabile: "La tazza di caffè era davanti alla sedia di Kit Harington]. In precedenza ho dato la colpa a Emilia Clarke, ma non credo che Emilia farebbe una cosa simile. Kit è pigro, lui potrebbe farlo. Era proprio davanti alla sua sedia, poi lui si è spostato quando è stata scattata la foto così sembrava che fosse la mia sedia, ma non lo era. E' stato Kit, al 100%."

