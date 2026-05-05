Star Wars, questa serie acclamata da tutti è la più vista della saga in streaming

La serie ideata da Tony Gilroy e con protagonista Diego Luna si è imposta tra il pubblico di fascia adulta come uno dei più seguiti della saga e questo grazie alla sua scrittura lucidissima

Secondo i dati Nielsen diffusi in occasione dello Star Wars Day e riportati da Variety, Andor si è affermata come la serie live-action di Star Wars più vista in streaming su Disney+, consolidando il suo status di fenomeno anche tra i fan più esigenti.

Non è un mistero che lo show sviluppato da Tony Gilroy e con protagonista Diego Luna fosse uno dei prodotti più maturi di questo universo narrativo, ma ora la conferma arriva anche dai numeri ottenuti in streaming.

Andor: un primo piano di Diego Luna

I numeri da capogiro di Andor su Disney+

Su un totale di 33 miliardi di minuti di visione dell'intera saga nel corso del 2025, la serie ha totalizzato 7.4 miliardi di minuti di visione, risultando non solo il titolo Star Wars più seguito sulla piattaforma, ma anche uno dei contenuti streaming più performanti in assoluto nelle classifiche Nielsen. Un risultato significativo, soprattutto considerando che il progetto nasceva come spin-off più di nicchia (del film Rogue One: A Star Wars Story) rispetto ad altri prodotti della saga.

Lanciata tra aprile e maggio 2025, la seconda stagione è rimasta nella Top 10 delle più viste sulla piattaforma per sei settimane consecutive, davanti ad altri prodotti della saga come Skeleton Crew e The Mandalorian.

Andor, stagione 2

Perché Andor è così amata dal pubblico adulto

Uno degli elementi chiave del successo di Andor è il suo approccio narrativo radicalmente diverso rispetto ad altre produzioni di Star Wars. La serie rinuncia quasi del tutto al fan service e agli elementi più iconici per concentrarsi su una narrazione politica, realistica e spesso cupa, che esplora i meccanismi del potere, della ribellione e dell'oppressione.

Questo tono più maturo ha intercettato soprattutto una fascia di pubblico adulto, meno interessata all'avventura spettacolare e più attratta da temi complessi e sfumati. La precisione nella scrittura di Andor è evidente poi nel dialogo costante con l'attualità, specialmente in questo periodo così delicato per le democrazie del mondo.

Un racconto profondamente politico e attuale dentro Star Wars

La serie creata da Tony Gilroy si distingue appunto per la sua forte componente politica: intrighi, propaganda, sorveglianza e radicalizzazione sono al centro della storia, rendendo Andor una delle opere più "terrene" e contemporanee dell'universo Star Wars. Questo realismo ha permesso alla serie di parlare a un pubblico più adulto, offrendo una lettura della galassia lontana lontana come metafora delle dinamiche del mondo reale.