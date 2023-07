ONE PIECE, nuovo sorprendente trailer per il live-action Netflix: ci sono anche Roger e Shanks (e non solo)!

Un nuovissimo trailer del live-action Netflix di ONE PIECE ha fatto il suo debutto durante il One Piece Day: guardiamolo insieme.

Il One Piece Day 2023 ha portato con sé tanti contenuti a tema Mugiwara, incluso un nuovissimo trailer per il live-action prodotto da Netflix e in arrivo il prossimo mese in catalogo. Cosa aspettate a premere sul tasto play?

Un trailer per festeggiare

C'è grande trepidazione per l'adattamento live-action del celebre manga di Eiichiro Oda, e mentre in tutto il mondo si festeggiano i 26 anni di ONE PIECE, fanno capolino anche altri materiali promozionali dello show targato Netflix.

In prima linea, ovviamente, il nuovo trailer, che ci permette un più dettagliato sguardo alla serie, con tanto di prima occhiata a Roger, Shanks, Arlong e tanti altri personaggi!

ONE PIECE, lo showrunner del live-action rivela il suo personaggio preferito nella serie Netflix

Il live-action di ONE PIECE

Composta da 8 episodi, la prima stagione del live-action di ONE PIECE porterà sugli schermi l'arco narrativo iniziale del manga noto come Saga del Mare Orientale, e figurerà, oltre a parte dei Mugiwara (Luffy, Zoro, Nami, Usop e Sanji interpretati rispettivamente da Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson e Taz Skylar), anche alcuni dei personaggi più amati (o odiati!) e rinomati dell'opera, da Shanks (Peter Gadiot) a Buggy (Jeff ward), da Zeff (Craig Fairbrass) a Arlong (McKinley Belcher III), passando per Garp (Vincent Regan) e Mihawk (Steven Ward).

ONE PIECE, i Mugiwara all'arrembaggio nelle foto dal live-action Netflix; la reazione del cast al trailer

One Piece approderà il 31 agosto su Netflix.