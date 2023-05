ONE PIECE, un leak svela i titoli e la durata degli episodi del live-action Netflix? Gli ultimi rumor

Ormai l'estate 2023 sta arrivando e, sciopero degli sceneggiatori permettendo, anche il live-action Netflix di ONE PIECE dovrebbe essere alle porte. Nonostante ciò, non abbiamo ancora visto granché sulla serie, e dobbiamo vivere di rumor e indiscrezioni almeno fino a un primo trailer. Tra questi, ora, sembrerebbero essere stati rivelati i titoli e la durata degli episodi della prima stagione, oltre ad alcuni dettagli sullo show.

Secondo quanto riportato da CBR, infatti, che cita l'account Twitter One Piece Defender, gli episodi della prima stagione di One Piece sarebbero 8, come segnalato in passato, e coprirebbero, come pure già noto, la parte di storia che va sotto l'arco narrativo della Saga del Mare Orientale.

Riassumendo quanto si legge nei tweet, dunque, abbiamo:

Episodio 1: Romance Dawn (1 ora e 9 minuti)

Episodio 2: An old friend of mine (1 ora e 4 minuti)

Episodio 3: Tell No Tales (56 minuti)

Episodio 4: A frog in the well (TBA)

Episodio 5: All races in one sea (58 minuti)

Episodio 6: Tangerine grove (1 ora e 4 minuti)

Episodio 7: Crewmates (56 minuti)

Episodio 8: Grand Line (1 ora e 6 minuti)

ONE PIECE, scopriamo gli autori di ogni episodio per il live-action Netflix

Altri rumor sul live-action di ONE PIECE

Lo stesso account, procedendo con il thread, fornirebbe inoltre altri dettagli sulla produzione, dal presunto budget utilizzato per la serie (che ammonterebbe a circa 100 milioni di dollari) a come avverranno i combattimenti di Zoro (sembra che Mackenyu e gli stuntmen combatteranno con due spade, mentre la terza verrà inserita tramite CGI).

Abbiamo anche qualche nota di traduzione (la parola "Nakama", centrale nella storia, verrà tradotta in inglese con "Crewmates" quindi compagni di ciurma) e qualche osservazione su varie scene (sembra che la scena con Zoro e Mihawk sia particolarmente bella, mentre il combattimento tra Zoro e Mr. 7 particolarmente brutale), e tra le altre cose ci viene finalmente data una finestra di lancio per il primo trailer che, se le informazioni dovessero essere confermate, arriverebbe a luglio (avvalorando dunque l'ipotesi dell'arrivo di ONE PIECE ad agosto su Netflix).

Ma sarà davvero così? Queste indiscrezioni possono ritenersi affidabili? E l'attuale situazione a Hollywood (gli scioperi del settore) influirà sullo show? Dovremo attendere per scoprirlo, ma vi terremo aggiornati.