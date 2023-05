Sciopero degli sceneggiatori: cosa sta succedendo e quali serie tv potrebbero subire ritardi

Neanche il tempo di salutare lo sciopero dei doppiatori nostrano (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) ed eccoci a tornare su un tema ancora più caldo, ovvero lo sciopero degli sceneggiatori minacciato da settimane e ora realtà negli Stati Uniti. Un avvenimento, indetto dalla WGA, la Writers Guild of America, ovvero il sindacato che tutela i diritti della categoria, che non può non riportare alla mente dei più appassionati la stagione televisiva 2007-2008 in cui per ben 100 giorni (quindi più di tre mesi) le produzioni di quasi tutte le serie in onda si fermarono, costringendo le reti e i network a produrre stagioni dimezzate o ridotte - poiché sulla generalista viene girato tutto in contemporanea con la messa in onda e non molti mesi prima - e in alcuni casi portarono addirittura alla cancellazione di alcuni show.

La writers room nel finale di She-Hulk

I tempi sono decisamente cambiati, conviviamo con streaming e piattaforme con tempistiche produttive molto diverse, ma la tv generalista e via cavo persiste e resiste, e la maggior parte delle serie tv va in onda in contemporanea da noi. Cosa accadrà quindi stavolta? Proviamo a fare il punto, cercando di aggiornare periodicamente l'articolo (salvatelo tra i preferiti) con le serie che potrebbero subire ritardi o stop nella programmazione anche da noi e sul sostegno che è immediatamente arrivato dalla WGA italiana, il nostro corrispettivo del sindacato nato pochi anni fa.

Cosa chiede la WGA con lo sciopero?

La writers room nella serie Reboot

Innanzitutto partiamo dalle richieste (legittime, proprio come quelle dei doppiatori, guarda un po') della categoria, ancora troppo bistrattata dall'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), che rappresenta Studios quali Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount e Sony, nonostante sia quella che permette all'industria di proseguire: senza le storie, e quindi senza le sceneggiature, in tv non si va da nessuna parte (anche per gli show apparentemente unscripted, per dirne una). Gli scioperanti chiedono a gran voce che gli venga attribuito un salario degno e corrispettivo del loro duro lavoro, e in percentuale ancora troppo minore rispetto ai colleghi registi e chi si occupa della messa in scena. Dopo sei settimane di difficili negoziati, WGA ha annunciato che "le risposte degli studi alle nostre proposte sono state del tutto insufficienti, data la crisi esistenziale che gli sceneggiatori stanno affrontando". L'associazione chiedeva agli Studios che venisse riconosciuto agli autori un equo trattamento per il proprio lavoro in merito ai compensi economici e alla regolamentazione dell'IA (intelligenza artificiale). "Il comportamento delle aziende ha creato una gig economy all'interno di una forza lavoro sindacale e la loro posizione inamovibile in questa trattativa ha tradito l'impegno a svalutare ulteriormente la professione di scrittore", ha spiegato la WGA. L'IA - lo facciamo notare - è un argomento caldissimo che era tra i punti al tavolo anche dello sciopero dei doppiatori.

Le serie che hanno subito uno stop - aggiornato al 3 maggio

Abbott Elementary: un momento dal tappeto rosso dei Golden Globe 2023

Quali sono le serie che hanno già subito uno stop nella produzione? Vediamole insieme, come riporta Deadline. Partiamo da Night Court, per il momento inedita in Italia, una sitcom vecchio tempo quindi girata con pubblico dal vivo (elemento determinante in questo frangente dato che è sul pubblico che si testano le sceneggiature) revival dell'omonima serie conosciuta in Italia come Giudice di notte, con protagonisti di nuovo John Larroquette e la new entry Melissa Rauch (The Big Bang Theory) ad interpretare la figlia. Sempre sui network generalisti, passiamo alla vincitrice dei premi Emmy Abbott Elementary, che denuncia attraverso la comicità il sistema scolastico americano ora alla seconda stagione, che ha alzato i picchetti a partire dall'autrice Brittani Nichols che è anche la presidente della West WGA di Los Angeles, lamentando il dare priorità a Wall Street piuttosto che a loro da parte dell'industria dell'intrattenimento.

Yellowjackets: un'immagine della serie

Hanno chiuso le proprie writers room anche Power Book III: Raising Kanan, terzo spin-off del Power Universe di 50 Cent per STARZ attualmente in produzione con la terza stagione, e la seguitissima Yellowjackets, disponibile ogni settimana su Paramount+ con gli episodi del secondo ciclo: la co-creatrice Ashley Lyle ha dichiarato che non vede l'ora di tornare a scrivere, ma solo dopo che la WGA otterrà un accordo equo. Sul lato streaming al momento si è fermata la produzione del sesto ed ultimo ciclo di puntate per Cobra Kai, la serie spin-off di Karate Kid, a partire dal co-creatore Jon Hurwitz che ha twittato: "Niente sceneggiatori sul set oggi". Questo potrebbe ritardare il rilascio su Netflix poiché finché non viene chiusa la produzione non possono essere resi disponibili tutti gli episodi. È giusto sottolineare che, proprio come nell'annus horribilis 2008, lo sciopero parte dagli showrunner, ovvero gli sceneggiatori a capo delle writers room solo apparentemente maggiormente tutelati dal Sistema. Sono fermi anche alcuni show notturni americani, come The Late Show, Jimmy Kimmel Live!, The Tonight Show e Late Night che stanno trasmettendo delle repliche al momento, e il prossimo a scioperare dovrebbe essere il mitico Saturday Night Live. Accanto a loro il giornaliero The Talk.

Il sostegno da parte degli sceneggiatori italiani

Cobra Kai: William Zabka in una foto della serie

Non ha tardato ad arrivare la risposta e il sostegno nostrano da parte della Writers Guild Italia (WGI), il corrispettivo nato pochi anni fa proprio per tutelare una categoria ancora più bistrattata e vista come poco importante sui nostri lidi. Giorgio Glaviano, Presidente WGI, a sostegno dell'iniziativa intrapresa dai colleghi statunitensi, ha dichiarato: "Abbiamo seguito con estrema trepidazione la trattativa dei colleghi americani. Abbiamo sperato fino alla fine che la frattura con i produttori Usa si sarebbe composta, ma così non è stato. Esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi della WGA, perché le loro lotte sono anche le nostre". Non è tutto: "In tutto il mondo la figura dello sceneggiatore è minacciata da compensi sempre più risicati e da condizioni lavorative sempre più vessatorie", continua Glaviano: "Non solo, se a questo aggiungiamo le presunte scorciatoie offerte dalla IA vista come panacea in grado di emulare e surclassare la creatività umana, il nostro lavoro rischia di diventare sempre più una lotta per la sopravvivenza. Noi non tradiremo i nostri colleghi al di là dell'oceano, come qualcuno ha scritto, prestandoci al dumping, noi sosterremo in tutti i modi i colleghi americani. Perché l'unica cosa che ci interessa e ci accomuna tutti in quanto autori è di raccontare il mondo, di far vivere emozioni e di regalare sogni agli spettatori"_.

Cercheremo di tenervi aggiornati sulla situazione (come dicevamo aggiungete questo articolo ai preferiti e visitatelo periodicamente) e in bocca al lupo alla WGA!