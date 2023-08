ONE PIECE, la compositrice della serie racconta com'è nata la canzone di Nami: 'È stato qualcosa di immediato'

La compositrice del live-action Netflix di ONE PIECE Sonya Belousova ha raccontato in che modo hanno ideato la canzone di Nami cantata da Aurora, "My Sails are Set".

A -1 giorno dall'arrivo del live-action di ONE PIECE su Netflix torniamo a parlare della serie e del brano dedicato al personaggio di Nami, "My Sails are Set", condiviso nei giorni scorsi dalla produzione. Ed è la compositrice dello show, Sonya Belousova, a raccontarci com'è stato realizzato.

Nami in musica

One Piece: Emily Rudd in una delle prime immagini della serie Netflix

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, all'interno della OST del live-action Netflix di ONE PIECE curata dai compositori Sonya Belousova e Giona Ostinelli trova posto anche una canzone dalla forte connessione con il personaggio di Nami intitolata "My Sails are Set" e cantata dalla popstar Aurora.

"Normalmente le canzoni non sono davvero connesse musicalmente con il resto della colonna sonora, e in quel senso funzionano un po' come degli aghi buttati nel mucchio" spiega Belousova, come riporta anche Murphy's Multiverse "Ma per ONE PIECE è stato piuttosto inevitabile, e siamo davvero grati che l'intero team abbia condiviso il nostro modo di vedere e si è entusiasmato tanto quanto noi all'idea".

Questo perché il brano legato a Nami è stato davvero qualcosa di immediato per loro: "È nato praticamente in 5 minuti. Mi sono seduta al pianoforte, dato che avevamo già il tema, e ho iniziato a suonare. Nel mentre ho cominciato ad abbozzare delle parole, ho registrato tutto con il telefono e... Fatto! In 30 secondi!".

Sembra dunque che questo sia stato uno di quei casi in cui si può dire "Buona la prima", specialmente una volta che è entrata in gioco Aurora.

"Ha uno spirito e una libertà incredibili. E la sua energia, il suo modo di esprimersi... È in grado di mostrare grande fragilità evidenziando la forte componente emotiva di cui è dotata la sua vocalità".

Il live-action di ONE PIECE

"ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marine, e superando in astuzia incredibili rivali ad ogni occasione" recita la sinossi ufficiale dello show Netflix.

Nei primi 8 episodi che compongono la prima stagione di ONE PIECE troviamo, tra gli altri, Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Usopp), Sanji (Taz Skylar), Peter Gadiot (Shanks), Jeff Ward (Buggy), Craig Fairbrass (Zeff), Vincent Regan (Garp), McKinley Belcher III (Arlong), Morgan Davies (Koby), Steven Ward (Mihawk), Langley Kirwood (Morgan), Celeste Loots (Kaya) e Alexander Maniatis (Kuro).