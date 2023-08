ONE PIECE: la canzone My Sails Are Set di Aurora tratta dalla colonna sonora della serie

Netflix ha condiviso online la canzone My Sails Are Set interpretata da Aurora, uno dei brani della colonna sonora della serie ONE PIECE, in arrivo il 31 agosto.

Netflix ha condiviso il video la canzone My Sails Are Set, interpretata da AURORA per la colonna sonora della serie ONE PIECE, in arrivo il 31 agosto su Netflix. Il brano è stato composto da Sonya Belousova e Giona Ostinelli, che hanno già firmato l'hit Toss a Coin to Your Witcher.

Il brano

Presentando il brano ideato per One Piece, che è ispirato al primo incontro con Nami, Belousova e Ostinelli hanno spiegato: "Stavamo cercando un'artista eccezionale con una presenza globale per interpretare la canzone tematica di Nami, che incarna il suo spirito ribelle e la ritragga come un membro incredibilmente tosto della ciurma, una ladra e una navigatrice intelligente, ma al tempo stesso fragile, con un passato oscuro e segnata da un trauma subito nell'infanzia".

La presentazione del brano prosegue raccontando: "Non appena abbiamo incontrato AURORA abbiamo immediatamente capito che era la persona giusta. Introdurremo per la prima volta il tema My Sails Are Set non appena il pubblico incontra Nami in un modo bizzarro, giocoso e determinato".

Il progetto live-action

One Piece avrà come protagonisti Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Gibson, Taz Skylar.

La descrizione ufficiale dello show anticipa: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".