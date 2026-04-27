Gen V cancellata, il cast sotto shock: "Ma siamo grati per l'esperienza"

A seguito della cancellazione di Gen V avvenuta la scorsa settimana, Jaz Sinclair e gli altri attori del cast hanno espresso la loro gratitudine nei confronti dei fan e hanno raccontato la loro esperienza nella serie.

L'attrice protagonista, che ha interpretato il ruolo di Marie Moreau nello spin-off di The Boys su Prime Video, ha anticipato che in futuro avrà altro da dire sulla decisione della piattaforma di non rinnovare la serie per la terza stagione.

Gen V: una scena

Gli attori di Gen V grati per l'esperienza vissuta

"Ci sono così tante cose che vorrei dire (e che dirò), ma per oggi voglio solo ringraziarvi dal profondo del cuore", ha scritto Sinclair nella sua Instagram Story. "Sono così felice che siate qui e sono davvero grata per questa incredibile esperienza."

Anche London Thor, che ha interpretato Jordan, il personaggio in grado di cambiare gender, al fianco di Derek Luh, ha pubblicato un commento su Instagram. "Questa serie mi ha cambiato la vita. Addio, Jordan. Grazie di tutto", ha scritto Thor. Maddie Phillips, che ha interpretato Cate Dunlap, la manipolatrice mentale, ha pubblicato un video del dietro le quinte con la didascalia: "Vivi, ridi, ama, a presto!!!".

Gen V. Una scena della seconda stagione

La notizia della cancellazione di Gen V dopo due stagioni

La cancellazione è arrivata sei mesi dopo la messa in onda del finale della seconda stagione. Sinclair, Thor e altre star di Gen V sono recentemente apparse nella quinta e ultima stagione della serie madre, The Boys.

In una dichiarazione congiunta, i produttori esecutivi del Vought Cinematic Universe (VCU) Eric Kripke ed Evan Goldberg hanno commentato la notizia. "Anche se ci piacerebbe poter continuare la festa per un'altra stagione a Godolkin, ci impegniamo a portare avanti le storie dei personaggi di Gen V nella quinta stagione di The Boys e in altri progetti della VCU all'orizzonte. Li rivedrete", hanno promesso.

Gen V ha debuttato su Prime Video nel settembre 2023 come spin-off di The Boys. La serie era vagamente ispirata all'arco narrativo del fumetto "We Gotta Go Now" di Garth Ennis, Darick Robertson e John Higgins.

Quando uscirà il nuovo spin-off di The Boys?

Prime Video ha confermato che la serie prequel Vought Rising debutterà nel 2027. Un altro spin-off, al momento intitolato The Boys: Mexico, è attualmente in fase di sviluppo a cura dello sceneggiatore Gareth Dunnet-Alcocer e dei produttori esecutivi Diego Luna e Gael García Bernal.