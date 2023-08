ONE PIECE, l'attrice di Nami Emily Rudd svela gli anime con cui è cresciuta (e cosa si pente di aver buttato)

L'interprete di Nami Emily Rudd nel live-action Netflix di ONE PIECE è una grande fan degli anime, e lo racconta ai fan... Così come ricorda di aver gettato via qualcosa con cui ora vorrebbe davvero rigiocare.

Il cast del live-action Netflix di ONE PIECE ha raccontato ai fan qualcosa in più sul proprio conto in una serie di interviste realizzate da Netflix, e in una di queste Emily Rudd a.k.a. Nami svela le sue preferenze in fatto di anime, e i suoi rimpianti per aver buttato via qualcosa che ancora oggi sarebbe stata una grande fonte d'intrattenimento.

Da Dragon Ball a Demon Slayer

Che Emily Rudd sia una grande fan di anime e manga non è certo un segreto per chi la sue sui social, ma l'attrice interprete di Nami nel live-action Netflix di ONE PIECE ha recentemente parlato degli anime che hanno influenzato la sua infanzia, e di quelli che sta invece guardando al momento.

"Sono cresciuta con Dragon Ball Z, Pokémon, Yu-Gi-Oh. Ho visto Spirited Away al cinema quando è uscito. Gli anime mi hanno resa ciò che sono oggi al 100%!" ha raccontato a Growing Up Geeked "E poi Sailor Moon. Continuavo a far noleggiare il film di Sailor Moon ai miei genitori, non ce la facevano più! Però io lo adoravo, le donne mi sembravano così fighe e potenti, come se potessero essere in grado di fare di tutto! E, ovviamente, ha solidificato il posto che occupava l'animazione nella mia vita".

"Ora sto rileggendo One Piece e sto guardando Demon Slayer... Bellissimo!" ha aggiunto.

Rimpianti legati... Ai Pokémon

One Piece: Emily Rudd in una delle prime immagini della serie Netflix

"C'è una cosa che rimpiango però: vorrei non aver buttato via le mie carte Pokémon e il mio Game Boy Color con tutti i giochi dei Pokémon, perché ora vorrei rigiocarci!" ha poi rivelato "Mi dico sempre male per questo... 'Perché lo hai fatto, perché?? Mi continuo a chiedere! Ma sbagliando si impara, immagino".

Emily Rudd sarà tra i protagonisti del live-action di One Piece in arrivo il 31 agosto su Netflix.