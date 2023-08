ONE PIECE, la star del live-action Netflix Emily Rudd parla di Nami: 'È lei che comanda davvero!'

Emily Rudd, l'interprete di Nami nel live-action Netflix di ONE PIECE, parla del suo personaggio, e di come in realtà sia lei il vero boss della Ciurma di Cappello di Paglia.

In attesa dell'arrivo del live-action di ONE PIECE su Netflix, sentiamo cosa ha da dire una delle sue star, Emily Rudd, sul suo personaggio: la navigatrice dei Mugiwara, Nami!

Nami è il vero boss dei Mugiwara

Tre parole per descrivere Nami? Emily Rudd, interprete del personaggio nel live-action Netflix di ONE PIECE, non se lo fa certo ripetere, e ha già la risposta più che pronta: "Direi intelligente. Credo che sia il cervello del gruppo. Sapete, deve tenere in riga i ragazzi. Ed è ovviamente una gatta ladra, quindi sa come ingannare la gente".

"Poi direi protettiva, non solo nei confronti dei membri della ciurma, ma anche nei suoi stessi confronti, specialmente durante la Saga del Mare Orientale. Sapete, ha dei segreti, non mostra tutte le sue carte" continua, e conclude "E, direi infine, amorevole. Penso che, quando fa qualcosa che sembra possa danneggiare gli altri, la vera ragione dietro le sue azioni è l'amore. Per cui penso sia una persona che tiene molto agli altri. Sì, queste tre".

Quando l'intervistatore fa notare come qualcuno abbia descritto la dinamica tra Nami e Luffy sulla nave con una frase come "Luffy è il capitano, ma Nami è il vero boss", lei non può che concordare.

"Oh, decisamente! Dopotutto, lei è l'unica a controllare le finanze lì... Loro devono per forza dire 'Nami, per piacere, ci dai qualche soldo?'. E lei 'Vi toccano solo 20 Berry, godeteveli'. Adoro questa cosa. Per cui, certo che è così. Ovviamente lei è tipo la madre di tutti questi ragazzi. E loro sono solo dei folli stupidotti".

Il live-action di ONE PIECE

Ma come queste dinamiche verranno rese in carne e ossa sul piccolo schermo, dovremo attendere il 31 agosto per scoprirlo, quando il live-action di ONE PIECE debutterà su Netflix.

Composto da una stagione di 8 episodi, lo show capitanato da Matt Owens e Steve Maeda porterà in scena gli eventi della Saga del Mare Orientale, il primo arco narrativo dell'opera.

Tra i membri del cast, oltre a Rudd, troviamo Iñaky Godoy, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Vincent Regan, Peter Gadiot, McKinley Belcher III, Langley Kirkwood, Grant Ross, Morgan Davies, Alexander Maniatis, Celeste Loots, Steven Ward e Ian McShane nei panni del narratore.