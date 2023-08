ONE PIECE, Netflix si è impegnato molto per far contenti i fan: 'Il Maestro Oda era sul set a supervisionare'

Il team di produzione del live-action Netflix rassicura nuovamente i fan, ribadendo di aver lavorato a stretto contatto con il creatore di ONE PIECE Eiichiro Oda per realizzare la miglior trasposizione possibile.

Ci siamo: mancano davvero pochissime ore al debutto del live-action di ONE PIECE su Netflix, e proprio i produttori della serie sono tornati a parlare della sua realizzazione e di come si sia cercato di fare tutto nel massimo rispetto dei fan... Sotto la stretta supervisione di Eiichiro Oda.

L'impegno di Netflix

I precedenti degli adattamenti live-action di opere animate e videoludiche, come anche di manga e fumetti vari, non sono esattamente tra i migliori, ed è noto quanto sia difficile rendere determinati aspetti in formato live-action.

Per questo, Netflix non ha preso certo alla leggera il compito di trasporre in carne e ossa una delle opere più amate degli ultimi (quasi) 30 anni, ONE PIECE.

"È un grande impegno, perché vuoi davvero rendere felici i fan per cui storia e personaggi significano tantissimo" ha affermato Emma Sullivan, una delle registe della serie, come riporta anche Murph's Multiverse "Sono incredibilmente coinvolti a livello emotivo, specialmente con ONE PIECE, che va avanti da 26 anni, e li ha accompagnati nel corso di tutta la loro vita. Per questo è davvero importante mostrare loro il rispetto che meritano".

"Ovviamente, la nostra fortuna è stata avere il Maestro Oda sul set. Era sempre lì per controllare tutto, e se non ne era soddisfatto, lo rifacevamo dall'inizio" ha poi affermato, tornando a ribadire quanto Eiichiro Oda abbia influito sulla realizzazione dello show.

Il live-action di ONE PIECE

Con una prima stagione composta da 8 episodi, il live-action di ONE PIECE in arrivo il 31 agosto su Netflix ripercorrerà le vicende narrate nella Saga del Mare Orientale, seguendo il viaggio di Monkey D. Luffy e la sua incredibile ciurma.

Per farlo, Netflix ha messo su un cast di tutto rispetto, a partire dai protagonisti, i primi membri dei Mugiwara Iñaky Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Usopp) e Sanji (Taz Skylar) passando per Peter Gadiot (Shanks), Jeff Ward (Buggy), Vincent Regan (Garp), Craig Fairbrass (Zeff), McKinley Belcher III (Arlong), Steven Ward (Mihawk), Langley Kirwood (Morgan), Celeste Loots (Kaya), Alexander Maniatis (Kuro) e Morgan Davies (Koby).