One Piece, guida ai personaggi della serie Netflix: i primi membri dei Mugiwara (Ciurma di Cappello di Paglia)

Conosciamo insieme gli incredibili personaggi che vedremo sullo schermo in occasione del live action Netflix di One Piece.

Chi conosce anche solo per sentito dire One Piece, l'opera del mangaka Eiichiro Oda, sa che è costruita da una moltitudine di variopinti personaggi, uno più bizzarro e incredibile dell'altro. In un mondo in cui molti di noi hanno trovato e continuano ancora a trovare rifugio, compagnia, avventura, risate, lacrime e quant'altro da più di 25 anni, pensate quante personalità diverse abbiamo potuto incontrare. E quante, di rimando, potremo incontrarne nel live action di One Piece prodotto da Netflix, che arriverà il 31 agosto sulla piattaforma con la sua prima stagione.

Facciamo insieme la conoscenza di chi incontreremo nella prima stagione della serie.

I Mugiwara (Ciurma di Cappello di Paglia)

Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy)

È il main character della serie, il protagonista dei protagonisti, lo definirebbero alcuni. All'inizio dell'avventura, Luffy è un ragazzo di 17 anni che sogna di diventare il Re dei Pirati. Il suo sogno lo contraddistingue, e con il passare del tempo, scopriremo di più al riguardo, come le motivazioni che lo spingono ad ambire a tanto. Il suo idolo è Shanks il Rosso, celebre pirata che un tempo era parte della ciurma di Gol D. Roger, il Re dei Pirati, e che gli dona il suo caratteristico cappello di paglia.

Nelle prime pagine del manga scopriamo che da piccolo Luffy ha ingerito il Gomu Gomu no Mi, un Frutto del Diavolo - come è chiamata in One Piece la varietà di cibi che dona incredibili abilità a chi le ingerisce - che rende il suo corpo di gomma, con annesse tutte le sue proprietà. Più avanti nella storia vedremo come si evolveranno i poteri di Luffy e degli altri personaggi che hanno mangiato questi frutti, e otterremo tante nuove informazioni in merito (e ciononostante pensate che, ad oggi, non conosciamo ancora le origini di questi tanto misteriosi quanto straordinari alimenti).

Luffy è il capitano dei Mugiwara (Mugiwara no Ichimi, ovvero Ciurma di Cappello di Paglia), che prendono il nome proprio dal suo caratteristico capo d'abbigliamento. È un ragazzo spensierato e generalmente poco assennato, che tuttavia dimostra di saper prendere sul serio le situazioni quando vuole e che di lui, in fondo, ci si può fidare. Ha l'incredibile capacità di fare amicizia persino con i sassi, e la sua personalità travolgente, scoprirete, è letteralmente in grado di cambiare il mondo, rendendo quasi impossibile non tifare per lui.

Roronoa Zoro (Mackenyu)

Zoro è il primo membro dei Mugiwara (oltre ovviamente a Luffy), sebbene inizialmente riluttante a divenire tale. Spadaccino divenuto famoso come Cacciatore di Taglie, lo incontriamo diciannovenne (compleanno 11 novembre) in una situazione decisamente sfavorevole, dalla quale però nascerà la sua grande amicizia con Luffy.

Il suo sogno è quello di divenire il più grande spadaccino al mondo e superare Mihawk, l'attuale detentore del titolo. Utilizza la tecnica a tre spade, e nel corso dell'opera vedremo come queste, unite alla sua grande ambizione e la sua volontà di ferro, saranno spesso decisive. È di poche parole e ha un pessimo senso dell'orientamento (ma pessimo davvero), adora bere e allenarsi per diventare sempre più forte. È estremamente leale e corretto, e una volta che prende un impegno deve mantenerlo a qualsiasi costo.

Anche dopo 25 anni, e nonostante sia uno dei personaggi principali, le sue origini sono ancora in parte avvolte nel mistero, sebbene le ultime saghe ci abbiano fornito qualche spunto in più sull'argomento.

Nami (Emily Rudd)

Nota come la Gatta Ladra, Nami è la navigatrice dei Mugiwara, ma il primo incontro con loro non è dei più idilliaci, visto che gli ruba la nave! In principio d'opera ha diciotto anni (compleanno il 3 luglio) e un passato davvero complicato, che influisce ancora pesantemente sul presente. Ha un forte attaccamento ai beni materiali e al denaro, ed è anche la tesoriera della nave (piccolo consiglio: non chiedetele mai un prestito).

Vanesia, autoritaria, un po' fifona e apparentemente piuttosto egoista, Nami è uno di quei personaggi che cela parecchio sotto la maschera, ma la impariamo a conoscere davvero molto presto, già nella Saga del Mare Orientale, dove ci viene raccontata la sua backstory.

Non è la più abile nei combattimenti, e almeno inizialmente preferisce evitare scontri fisici diretti, ma le sue conoscenze e la sua intelligenza (e il suo innato senso per gli affari!) sono indispensabili per la ciurma. In seguito, poi, la vedremo crescere tanto anche sul campo di battaglia. Ama i mandarini e sogna di disegnare la mappa completa del mondo.

Usop (Jacob Gibson)

Lui vi correggerebbe e vi direbbe di chiamarlo "Capitan Usop", e non esiterebbe a narrarvi le sue incredibili gesta, ma ricordatevi di prendere sempre con le pinze quello che dice questo simpatico bugiardo. Diciassettenne (nato il 1 aprile!) proveniente dal villaggio di Shirop (Syrup Village), è il cecchino dei Mugiwara, e ha ereditato la sua grande mira dal padre (di cui scoprirete molto presto nella storia l'identità, tra l'altro anche graficamente abbastanza palese).

Anche lui, come Nami, non è il più possente o il più abile nei combattimenti corpo a corpo, ma vorrete averlo come alleato specialmente negli scontri a lunga distanza. È un tipo ingegnoso e dalla fervida immaginazione (d'altronde, ce ne vuole parecchia per essere un bugiardo DOC come lui) e fino all'arrivo del vero carpentiere dei Mugiwara, è lui ad occuparsi delle riparazioni alla nave della ciurma, la Going Merry, che tra l'altro ottengono proprio dopo averlo conosciuto, ricevendola in dono da Kaya, amica di Usop.

Usop è un fifone che tuttavia dovrà imparare a dominare le proprie paure, e viaggiando assieme agli altri Mugiwara, cercherà di coronare il suo sogno: quello di diventare un coraggioso guerriero dei mari.

Sanji (Taz Skylar)

Sanji è il cuoco dei Mugiwara (compleanno 2 marzo), nonché un inguaribile latin lover. Quando vede una donna non capisce più nulla, e non perdona mai uno sgarbo nei confronti di una signora. La sua tecnica di combattimento si basa sui calci, perché un cuoco deve sempre proteggere le proprie mani, altrimenti con cosa cucinerebbe?

Il sogno di Sanji è trovare l'All Blue, un mare in cui si può pescare qualsiasi tipo di pesce (decisamente appropriato per un cuoco), e la sua filosofia, da persona generosa come si dimostra sovente essere, è quella cucinare per chiunque abbia voglia di mangiare (ne vedremo una perfetta espressione sul Baratie, quando Luffy e gli altri faranno la sua conoscenza).

Il suo passato rimarrà per lungo tempo avvolto nel mistero, sebbene qualcosa verrà detto fin da subito, ma contrariamente a quanto accaduto con Zoro, ci verrà raccontato maggiormente nel dettaglio molto più avanti nella storia. E se per Zoro (con il quale bisticcia di continuo) sono sicuramente i capelli verdi a rappresentare una sua caratteristica fisica distintiva (per questo Sanji lo chiama "Marimo"/"Testa d'alga"), per il cuoco sono invece le sopracciglia a spirale a renderlo riconoscibilissimo (anche se ce ne metteranno di tempo per ritrarre il suo volto sui poster dei ricercati).

Questi sono alcuni dei personaggi che vedremo nella prima stagione di One Piece in arrivo su Netflix, ma restate sintonizzati per fare la conoscenza degli altri protagonisti dello show.