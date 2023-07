ONE PIECE compie 26 anni; Luffy in versione manga e live-action condividono la copertina di Jump

Mentre ONE PIECE spegne 26 candeline, su Weekly Shonen Jump approda anche il Luffy del live-action Netflix, pronto a far compagnia al Luffy versione manga sulla copertina della celebre rivista.

Questa è sicuramente un'estate caldissima per i fan di ONE PIECE, e non solo per l'imminente arrivo del live-action su Netflix. Di questi giorni si festeggia infatti anche il 26esimo compleanno del manga di Eiichiro Oda, e per celebrare questi avvenimenti, sono due i Luffy in copertina del numero di Weekly Shonen Jump!

Tanti auguri ONE PIECE

Era il luglio del 1997 quando sulla celebre rivista a cadenza settimanale Weekly Shonen Jump usciva per la prima volta un capitolo di ONE PIECE, l'opera di Eiichiro Oda destinata a fare la storia.

Sono dunque trascorsi 26 anni da allora, e ONE PIECE di strada ne ha fatta eccome... E ne ha ancora tanta da fare!

La storia di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni non è ancora terminata, ed è ora in corso non solo su carta e in versione animata, ma anche in versione live-action grazie alla serie tv Netflix che debutterà ad agosto sulla piattaforma.

E proprio il Luffy in carne e ossa interpretato da Iñaki Godoy arriva sulla copertina del numero 34 di Jump, a condividere la scena con la sua controparte cartacea, come riportano vari account su Twitter.

Un'altra estate all'insegna di ONE PIECE

Ma se tutti attendiamo con trepidazione il debutto del live-action Netflix di One Piece, l'entusiasmo è sempre tanto anche per l'anime, dove tra poche settimane verrà finalmente mostrata la tanto agognata trasformazione in G5 di Luffy, e per i nuovi capitoli del manga, ora che Eiichiro Oda è rientrato a tutti gli effetti dall'annunciata pausa dovuta a un'operazione agli occhi.

L'estate 2022 è dunque stata dominata da One Piece Film: Red, ma l'estate 2023 non è certo da meno!