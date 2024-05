Isola dei Famosi 2024: Punizione contro i naufraghi, guai per Greta e Rossella

I naufraghi dell'Isola dei Famosi sono stati puniti per una violazione del regolamento che ha coinvolto Greta e Rossella. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli abitanti di Playa Dos: alcuni hanno espresso risentimento, mentre altri hanno accettato la sfida, pur sapendo che dovranno rinunciare a parte del loro cibo.

Le conseguenze delle infrazioni a Playa Dos

Nell'ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, i concorrenti sono stati divisi in due squadre: la squadra blu, guidata da Samuel Peron e composta da Matilde, Edoardo Franco, Artur e Rosanna, e la squadra rossa, composta da Greta, Edoardo, Aras, Joe, Alvina, Khady e Valentina.

Secondo le regole imposte dalla produzione, le due squadre dovevano interagire solo quando suonava la campanella del programma. Tuttavia, questa direttiva è stata violata, portando a un comunicato dello Spirito dell'Isola e alla successiva punizione.

"Lo Spirito dell'Isola era stato chiaro: era vietato qualsiasi contatto tra i due gruppi. Le regole sono state infrante, poiché ieri sera la squadra blu ha elogiato Rosy per la preparazione delle orecchiette, mentre oggi Rosy ha parlato con Greta. Di conseguenza, entrambe le squadre dovranno restituire un'intera ciotola di riso ciascuna, consegnata sotto i rispettivi totem".

Rosanna ha violato il regolamento

Questa decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i concorrenti. Inizialmente, le due colpevoli hanno negato di aver infranto le regole, ma Greta, che ieri aveva criticato il comportamento di Valentina Vezzali, ha ammesso di aver parlato con Rosy, componente della squadra guidata da Samuel Peron.

Valentina, che non ha mai avuto un buon rapporto con Greta, ha rivelato durante il confessionale che la ballerina di Ciao Darwin ha già violato il regolamento in passato. Tuttavia, la campionessa olimpica, come buona sportiva, ha accettato la punizione.

Nella squadra blu, Rossella ha espresso disappunto per la decisione dello Spirito dell'Isola, ma Edoardo Franco l'ha incoraggiata a superare il momento: "Faremo un pranzo in meno, dobbiamo dimostrare il nostro carattere", ha dichiarato durante il suo confessionale.