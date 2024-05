One Piece, tutto pronto per la Stagione 2: svelato l'arrivo di un nuovo personaggio

One Piece si sta preparando per un grande ritorno con la Stagione 2 su Netflix. Dopo il successo dello scorso anno, l'adattamento live-action si è rapidamente guadagnato il rinnovo e ora sembra tutto pronto per la produzione dei nuovi episodi.

Tutti gli occhi sono puntati sulla seconda stagione, le cui riprese dovrebbero iniziare quest'estate. In un nuovo promo, Netflix ha annunciato l'arrivo di un personaggio che sarà fondamentale nello sviluppo narrativo dei nuovi episodi.

Il tutto è andato in onda nel giorno del compleanno di Monkey D. Luffy, con Netflix che ha festeggiato il protagonista della serie pubblicando un video con Inaki Godoy, l'attore che interpreta Luffy sullo schermo. La star ha mostrato una torta di compleanno, la cui candelina nascondeva un riferimento al nuovo personaggio.

Come potete vedere voi stessi, la candelina con il numero 3 in evidenza è un ovvio riferimento a Galdino della Baroque Works. Il personaggio, noto anche come Mr. 3, risulterà subito familiare ai fan di One Piece. Dopo tutto, ha debuttato durante la saga Arabasta in Little Garden e l'agenzia Baroque Works è stata molto coinvolta nella trama.

Sappiamo che One Piece è pronta ad affrontare la saga Arabasta, e darà a Luffy la sua sfida più grande. L'equipaggio della Cappello di Paglia arriverà in questo paese, afflitto dalla siccità, dopo aver incontrato la disperata principessa Vivi. Non ci vorrà molto perché la Baroque Works si manifesti prima che i Cappelli di Paglia se ne vadano da Arabasta. L'organizzazione è stata fondata appositamente per destabilizzare la nazione in nome del Signore della Guerra Crocodile. E naturalmente Mr. 3 fa parte di questa banda.

È chiaro che One Piece di Netflix abbia in serbo grandi progetti per la seconda stagione, che sembrano coinvolgere Mr. 3. Da Loguetown a Baroque Works e Chopper, il ritorno dello show pare riserverà grandi sorprese agli spettatori e ai fan.