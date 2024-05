Il clandestino: la trama della penultima puntata, in onda stasera su Rai 1

Stasera su Rai 1 in prima serata va in onda la quinta e penultima puntata de Il clandestino, la serie crime con Edoardo Leo.

Il clandestino di Edoardo Leo e Rolando Ravello è giunto quasi al termine della sua corsa. Un cammino tutto in discesa per la fiction che, complice anche un'edizione dell'Isola dei famosi davvero poco brillante sulla rete concorrente, ha sempre, fin qui, vinto la gara degli ascolti del lunedì sera. Chissà se sarà così anche per la penultima puntata, in onda stasera su Rai 1 alle 21:25

Le anticipazioni della quinta e penultima puntata

Bonetti ha deciso di smettere di curarsi e Luca non può accettare un simile, scellerato proposito. Ma non sa nemmeno come convincerlo, così, in preda ai sensi di colpa, ricomincia a bere. Tutti i fantasmi del suo passato tornano a tormentarlo e non riesce a smettere di pensare a una delle ultime cose che Khadija gli ha detto. Non aiuta l'allontanamento da Carolina, che gli ha chiesto di non cercarla. A tirarlo fuori dai pensieri più tristi ci sono il lavoro e un nuovo caso. Un ricco uomo d'affari ha messo una taglia sulla testa dello spacciatore che ha causato la morte del figlio per overdose. Travaglia indaga ma scopre molto presto di non essere il solo sulle tracce del malvivente.

Per sventare un omicidio si ritroverà ancora una volta nel posto più pericoloso al momento sbagliato.

Edoaedo Leo è Luca Travaglia, protagonista de Il clandestino

Con Luca in ospedale, Palitha deve portare avanti da solo l'indagine per scoprire chi perseguita Carolina. La verità che viene a galla però potrebbe far soffrire ancor di più Travaglia, che si sentirà ingannato.

Ancora convalescente, l'ex ispettore riceve la visita di Maganza, venuto a chiedere chiarimenti sulla sparatoria. Appurato il suo coninvolgimento nello scontro a fuoco, con tutto ciò che comportato, il questore firma un foglio di via che obbliga Travaglia a lasciare per sempre Milano.

Quando tutto sembra perduto, però, Luca riceve un'altra visita inattesa: è un suo vecchio amico dei servizi segreti.

Il cast

Il cast della serie è guidato da Edoardo Leo, che veste i panni e la complessa personalità di Luca Travaglia, il clandestino del titolo. Al suo fianco per tutta la prima stagione ci saranno Hassani Shapi, Alice Arcuri, Fausto Maria Sciarappa, Lavinia Longhi, Mattia Mele, Michele Savoia, Isabella Mottinelli, Tia Architto e Simone Colombari.

L'ultima puntata de Il clandestino sarà trasmessa domani, martedì 14 maggio, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.