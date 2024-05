Everywhere I Go - Coincidenze d'amore: anticipazioni trame dal 13 al 17 maggio 2024

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile in streaming su Mediaset Infinity con un nuovo episodio al giorno: ecco le anticipazioni delle trame da lunedì 13 a venerdì 17 maggio 2024.

Per Everywhere I Go - Coincidenze d'amore comincia un'altra settimana - da lunedì 13 a venerdì 17 maggio - all'insegna del non detto e di qualche crisi di nervi di troppo. La soap turca con Furkan Andic e Aybüke Pusat (qui la nostra recensione di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore) viene pubblicata quotidianamente in streaming su Mediaset Infinity gratuitamente. Sulla piattaforma sono inoltre sempre disponibili gli episodi già trasmessi.

Trame dal 13 al 17 maggio

Episodio 53, lunedì 13 maggio - Selin e Demir organizzano una gita in barca insieme ma lei decide di tornare a casa prima del previsto, e gli chiede di rimandare al giorno successivo quello che lui ha da dirle .

Episodio 54, martedì 14 maggio - Merve ha avuto una crisi di nervi in ufficio per questioni di lavoro ed è toccato a Demir calmarla. L'ha portata da Vedat per farle fare la stessa "terapia" che si è sempre rivelata efficace per lui: lavorare la terra.

I due protagonisti di Everywhere I Go - Coincidenze d'amore

Episodio 55, mercoledì 15 maggio - Vedat, Ibo e Demir si trovano in un locale per una serata per soli uomini a condividere le loro esperienze amorose. Improvvisamente e senza motivo vengono provocati da un gruppo di ragazzi e vengono coinvolti in una rissa .

Episodio 56, giovedì 16 maggio - Demir vorrebbe trovare il modo di parlare a Selin della sua relazione passata con Eylul. Se da un lato non vuola avere segreti con lei, dall'altro ha paura che lo venga a sapere da qualcun altro.

Everywhere I Go - Coincidenze d'amore è la serie turca imperdibile per gli amanti delle rom-com