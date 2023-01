ONE PIECE FILM: RED supera Il castello errante di Howl e diventa il 4° film anime più redditizio al mondo

Sono passati mesi ormai dal debutto di ONE PIECE FILM: RED nelle sale, ma il quindicesimo lungometraggio animato ambientato nel mondo di ONE PIECE continua a far registrare record, e ora i suoi incassi hanno superato persino quelli de Il castello errante di Howl, rendendolo il 4° film d'animazione giapponese più redditizio al mondo.

One Piece Film: Red non ha segnato soltanto il ritorno di Shanks il Rosso sugli schermi, ma anche nuovi record per una delle saghe cartacee e d'animazione più popolari al mondo.

Il film di One Piece diretto da Goro Taniguchi e uscito lo scorso anno nelle sale di tutto il mondo ha fatto registrare grandi numeri al botteghino: si parla infatti di 31.9 miliardi di yen (circa 246.5 milioni di dollari) a livello globale, incoronandolo quarto miglior incasso di sempre per un film animato di matrice nipponica.

In Giappone, invece, ONE PIECE FILM: RED si posiziona al 5° posto della classifica, vendendo più di 14 milioni di biglietti e portando a casa all'incirca 152 milioni di dollari (più di 19.7 miliardi di yen). In entrambi i casi, ci ricorda ANN, RED è stato in grado di superare un mostro sacro dell'animazione giapponese come Hayao Miyazaki con una delle sue opere più celebri, Il castello errante di Howl, che ora è rispettivamente 5° e 6° in classifica.

E in più, se usciamo dalla categoria dei lungometraggi animati, troviamo ONE PIECE FILM: RED all'8° posto tra i film che hanno incassato di più al cinema in Giappone. Non male, eh?

E come poteva mancare ai festeggiamenti Eiichiro Oda, il creatore di ONE PIECE? Guardate come ha deciso di celebrare l'evento.

