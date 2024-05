Endless Love anticipazioni del 14 Maggio: Zeynep ha un piano per vendicarsi di Emir

Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani 14 maggio su Canale 5.

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Endless Love in onda martedì 14 maggio su Canale 5 sappiamo che Zeynep è furiosa per il tradimento di Emir

La serie, nota con il titolo originale di Kara Sevda, si incentra sulla travagliata storia d'amore tra i due protagonisti, ed ha vinto l'International Emmy Award. La telenovela va in onda alle 14:10 dal lunedì al venerdì e alle 14:30 il sabato, con la possibilità di essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 13 maggio, Emir, in cerca di vendetta contro Kemal, raggiunge Zeynep al cinema e, dopo averle fatto vivere una serata da sogno permettendole di incontrare il suo idolo, l'attore Murat Boz, la convince a concedersi a lui. Soltanto dopo, le rivela di essere parte di un piano di vendetta contro suo fratello Kemal. La umilia infine facendole consegnare del denaro.

Nel frattempo, Kemal, grazie a un'intuizione avuta durante un colloquio con Zehir, decide di scavare nel luogo in cui dovrebbe trovarsi il cadavere della donna uccisa da Ozan e scopre che la "tomba" è vuota. Capisce quindi che la donna in questione è probabilmente ancora viva e che l'uomo che ricatta Emir è sempre stato al corrente di questa messinscena.

Kemal e Nihan continuano a indagare sulla presunta morte di Linda, la ragazza uccisa da Ozan e si mettono sulle tracce di Karen, la seconda ragazza presente la sera dell'omicidio.

Anticipazioni del 14 maggio: I consigli di Asu mandano in crisi Zeynep

Emir ha finalmente realizzato il suo piano di vendetta nei confronti di Kamir. Seducendo la sorella del suo nemico, ha portato avanti il suo oscuro gioco, portandola a tradire la fiducia del fratello con cui Emir ha una profonda rivalità. La giovane donna, abbagliata dal fascino di Emir, è caduta nella trappola tesa dal malvagio uomo, finendo per cedere e andare a letto con lui.

Tuttavia, quando Emir rivela a Zeynep di essere stata solo uno strumento nelle sue mani per colpire Kamir, Zeynep è travolta dall'orrore e dal senso di tradimento. Decide di sfogarsi con Asu, confidandole tutto e pianificando la sua vendetta contro Emir.

Ma proprio mentre Zeynep è sul punto di confessare tutto a Kemal, suo fratello, viene interrotta da una telefonata di Asu. Quest'ultima le consiglia vivamente di non rivelare nulla a Kemal, temendo che questo possa giocare a favore di Emir.

Zeynep si trova di fronte a una decisione cruciale: seguire il consiglio di Asu e tenere nascoste le malefatte di Emir o rischiare di rovinare tutto raccontando la verità a suo fratello.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Zeynep esprime ad Emir tutte le sue paure legate alla loro relazione.