One Piece 1088, gli spoiler completi del capitolo: il futuro è dei giovani e dei bambini

Grande attesa per One Piece 1088 dopo gli eventi del capitolo precedente, che avevano riportato finalmente in scena Garp e Kuzan. Gli spoiler completi ci portano nel cuore dello scontro. Il capitolo si intitola "L'ultima lezione" ed è anticipato da una color spread, dedicata alla serie live action, in cui compaiono Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sanji in una posa da combattimento. Alle loro spalle ci sono le facce di Shanks, Coby, Buggy, Kuro, Garp, Mihawk, Arlong e Don Krieg.

Si raccomanda di evitare la lettura degli spoiler a chi preferisce aspettare l'uscita ufficiale del capitolo completo (la domenica sull'app MangaPlus).

Il capitolo 1088 inizia con un flashback nella vecchia Marineford. Garp sta tenendo una lezione per le nuove reclute. Koby è in classe, è la sua prima lezione. Garp chiede a tutti i nuovi chi salverebbero, tra un vecchio e un bambino, se sulla loro barca ci fosse solo un posto disponibile. Koby risponde che preferirebbe sacrificare la propria vita anzichè scegliere ma Garp gli lancia il gessetto. Per il viceammiraglio infatti l'anziano non ha più molto tempo da vivere, così è giusto che a salvarsi siano il giovane marines e il bambino perchè soltanto loro hanno un futuro. Per questa lezione Garp subisce il rimprovero di un istruttore.

Un nuovo flashback, molto più recente, ci porta su Amazon Lily. Dopo l'incidente con Boa Hancock, Barbanera accetta di lasciare l'isola ma porta con sè 800 marines e una nave da guerra. Il viceammiraglio Yamakaji non può agire perchè dal quartier generale non è arrivato l'ordine di ingaggiare battaglia con un imperatore pirata. Koby cerca però di rendere le cose più semplici: propone a Teach di prenderlo come suo prigioniero e di lasciare liberi gli altri soldati. Koby può farlo anche senza il consendo del viceammiraglio perchè lui è un membro della SWORD, l'organizzazione segreta che fa capo alla Marina.

Nel presente, i marines sulla nave di Garp vengono presi dal panico quando si accorgono di non essere riusciti a fermare la mano gigante di Pizarro. Su ordine del viceammiraglio, però, Koby, Helmeppo e Grus si muovono. Grus non sa bene perchè Garp abbia affidato proprio a Koby la distruzione della mano. Garp sa invece che Koby sarà disposto a fare qualunque cosa pur di portare a termine la missione. Helmeppo intercetta un proiettile partito dalla schiera dei pirati ma viene coinvolto in un'esplosione. Garp intanto affronta Kuzan e lo fa cadere a terra. L'anziano viceammiraglio salta sui tetti fino a raggiungere il teschio, riuscendo a spaccarlo in due. Il violento colpo provoca ferite pesanti anche sul corpo reale di Pizarro. Il pirata però riesce ancora a muoversi e con le ultime forze cerca di schiacciare la corazzata della Marina.

Un nuovo flashback vede Helmeppo parlare con Garp all'epoca dell'addestramento. Il viceammiraglio ha notato che Koby è migliorato molto velocemente nonostante la grande quantità di ferite alle mani e sulle spalle. Helmeppo svela il segreto dell'amico: Koby sa di avere meno forza fisica e meno agilità di molti compagni, ha deciso così di allenarsi molto più duramente degli altri. Ogni notte il futuro capitano di vascello si esercita prendendo a pugni le navi che Garp stesso usa come sacco da boxe.

Si torna agli eventi presenti. Garp sorride ricordando l'allenamento dei suoi tre sottoposti. Anche i pirati di Barbanera stanno ridendo ma di Koby, sostengono che l'appellativo di "eroe" guadagnato durante l'incidente di Rocky Port gli abbia dato alla testa. Dal canto suo, Koby è concentrato solo sul compito affidatogli. Prende a pugni e riesce a distruggere l'intero braccio gigante, mentre il vero braccio di Avalo Pizarro si spezza. Grus riesce a salvare la corazzata dai detriti che stanno cadendo con una tecnica chiamata "Clay Web". Insieme a Helmeppo, è ancora scioccato per quanto accaduto. Garp invece ride in lacrime.

Mentre Koby, Helmeppo e Grus sono in salvo sulla nave, il viceammiraglio ordina a tutto l'equipaggio di salpare immediatamente da Hachinosu. Per quanto riguarda lui, troverà il modo di tornare sano e salvo da solo. I tre sottoposti più fedeli non possono far altro, in lacrime, che accettare il volere del loro superiore.

I pirati di Barbanera circondano Garp, che è disteso a terra con una spada di ghiaccio nel petto. Con loro c'è anche Kuzan. Mentre il viceammiraglio ride, il volto di Kuzan e la sua espressione restano nascosti.

Il narratore annuncia che sul giornale del giorno seguente vengono riportate tre notizie: Koby, il giovane eroe, è ora sano e salvo, Garp, il leggendario eroe, è scomparso ad Hachinosu, Egghead è ormai la roccaforte dell'imperatore pirata Luffy Cappello di paglia. La Marina, intanto, è arrivata ad Egghead.

Come annunciato sull'ultima pagina, la prossima settimana è prevista una nuova pausa per il manga di Eiichiro Oda.