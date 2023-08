ONE PIECE, il cast del live-action Netflix risponde alle domande più frequenti sulla serie (VIDEO)

Il cast del live-action Netflix di ONE PIECE risponde alle 50 domande più frequenti sull'opera di Eiichiro Oda in un divertente video.

Manca sempre meno al debutto del live-action di ONE PIECE su Netflix, e in un divertente video per Wired, il cast dello show si è dedicato a rispondere alle 50 domande più frequenti sul web riguardo all'opera di Eiichiro Oda.

Internet chiede, i Mugiwara rispondono

Da cos'è il tesoro noto come ONE PIECE a chi è il più forte tra Sanji e Zoro, Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) hanno cercato di rispondere a tutti i quesiti del web che Wired ha posto loro davanti, mostrando tutta la loro passione e conoscenza del mondo di ONE PIECE, e divertendosi un mondo nel farlo.

ONE PIECE, i Mugiwara all'arrembaggio nelle foto dal live-action Netflix; la reazione del cast al trailer

Il live-action di ONE PIECE

One Piece: il cast in una delle prime immagini della serie Netflix

Il 31 agosto su Netflix farà dunque il suo approdo il tanto atteso adattamento live-action di ONE PIECE, la cui prima stagione stagione sarà composta da 8 episodi. Lo show è capitanato da Matt Owens e Steve Maeda, e in questa parte iniziale adatterà la Saga del Mare Orientale.

ONE PIECE, il messaggio di Eiichiro Oda sul live-action Netflix: "Non siamo scesi a compromessi"

Nel cast di One Piece troviamo, oltre ai già citati interpreti dei Mugiwara, Peter Gadiot, Jeff Ward, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Vincent Regan, Langley Kirwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Morgan Davies e Ian McShane come voce narrante della storia.