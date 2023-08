ONE PIECE, qual è l'arco narrativo più bello? Gli attori del live-action Netflix rivelano i loro preferiti

In attesa dell'arrivo del live-action di ONE PIECE su Netflix, il cast della serie ci racconta quali sono gli archi narrativi che hanno preferito nell'opera di Eiichiro Oda.

Manca pochissimo all'approdo del live-action di One Piece su Netflix, e tra i più entusiasti ci sono anche loro, gli interpreti dei Mugiwara, che in una recente intervista con GamesRadar hanno parlato delle storie più belle del manga firmato da Eiichiro Oda.

Alla domanda "Qual è il tuo arco narrativo preferito in ONE PIECE" le loro risposte sono state le seguenti...

"Oh, amico. Finora direi che ho amato davvero Enies Lobby. Credo che sia il mio arco narrativo preferito" ha affermato l'attore di Luffy "Ma, ma, ma... Dirò questo: Credo che l'arco di Foxy... Anche quello credo che abbia qualcosa di speciale. Sapete... Mi è davvero piaciuto Afro Luffy! Credo che fosse davvero simpatico... Ma Enies Lobby per me è il migliore. Lo adoro, ma hey, adoro anche Foxy. Non lo so, lo trovo un villain davvero divertente. Con quel suo naso bizzarro, e mi piace il suo potere? È davvero un tipo divertente. È davvero un arco divertente".

"Zoro ha così tanti momenti iconici e rinomati che i fan amano dal manga e dall'anime, che è difficile scegliere un arco narrativo preferito" ha invece rispoto l'interprete di Zoro " Non posso parlarvi delle scene girate per la serie Netflix e come sono state realizzate, ma sono state certamente memorabili, e ci son stati svariati momenti speciali".

"Oooh! Pk, uhm, mi piace Enies Lobby! Voglio dire, Water Seven e Enies Lobby, ovviamente, guadagni due nuovi membri dei Mugiwara, e poi il momento di Robin a Enies Lobby..." ha replicato senza dubbi l'attrice che presta il volto a Nami "Tipo che io adoro Robin, e penso che, se non potessi scegliere Nami, sceglierei Robin. E quel momento specifico, per me, è secondo solo a quello di Nami nella Saga del Mare Orientale. Per cui credo sia questa la ragione principale per cui amo tanto Enies Lobby".

"Oh, io sono ancora un novellino di questo mondo, non mentirò dicendo che conosco tutto sul manga. Ma una delle mie battaglie preferite du Usopp si trova nell'arco di Alabasta, quindi..." ha infine ammesso l'interprete di Usopp "Con lui, Chopper... Tutta la scena del riccio, è così divertente! Troppo divertente!".

La prima stagione del live-action di ONE PIECE sarà disponibile dal 31 agosto su Netflix.