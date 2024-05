One Piece 2: l'arrivo di un celebre villain anticipato da un annuncio di casting?

Dopo il successo della prima stagione, la serie Netflix One Piece si amplia con nuovi episodi in arrivo. Una seconda stagione è stata messa in cantiere rapidamente e un recente annuncio di casting avrebbe rivelato il numero di episodi che conterrà, oltre a suggerire l'arrivo di un villain fondamentale.

Secondo Comicbook.com, Netflix darebbe alla ricerca di un'interprete per il personaggio di Miss Goldenweek. I dettagli dell'annuncio includono la descrizione del personaggio e menzionano che la seconda stagione sarà composta da otto episodi. Ecco cosa si legge nell'annuncio:

"Femmina, di qualsiasi etnia. Impassibile sullo stile di Mercoledì Addams. Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto giovanile e dal suo comportamento infantile. È una feroce assassina con poteri soprannaturali di persuasione tali da far sì sì che le sue vittime obbediscano a ogni suo sadico capriccio. Invece di farsi degli amici, trova più facile trasformare le persone in giocattoli, rendendole bambole viventi. Anche la volontà del nostro protagonista, un convinto ottimista, viene indebolita in sua presenza. Se si troverà un modo per ribaltare la situazione, pagherà il prezzo con un assaggio della sua stessa medicina".

Otto nuovi episodi in arrivo

Se le anticipazioni sono accurate, la seconda stagione di One Piece sarà composta da otto stagioni. La produzione della nuova stagione della serie live-action inizierà quest'estate.

La trama riprenderà le avventure di Monkey D. Rufy, ispirato fin da piccolo a diventare un pirata ascoltando le storie del bucaniere Shanks. Ma la vita di Rufy è cambiata quando ha accidentalmente mangiato il frutto del diavolo Gum-Gum e ha acquisito il potere di allungarsi come gomma... a costo di non essere mai più in grado di nuotare. Anni dopo, giurando di diventare il re dei pirati, Rufy parte per la sua avventura. Un ragazzo solo su una barca a remi alla ricerca del leggendario "One Piece", ritenuto il tesoro più ingente del mondo.